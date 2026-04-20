Ça chauffe à l’OM : Des sanctions tombent après Lorient ?

Après la déroute de l’OM face à Lorient (2-0), la direction phocéenne durcit le ton. Un rythme de travail intensif est désormais imposé aux joueurs.

OM : Pas de repos habituel pour Habib Beye et ses hommes

L’heure n’est plus aux excuses à l’Olympique de Marseille. Les hommes de Habib Beye ont chuté ce samedi à Lorient (2-0). Les Phocéens, dorénavant 6es au Classement, n’ont plus la maitrise de leur destin dans la course au podium. Cette situation inquiétante à pousser les dirigeants de l’OM à frapper fort.

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La Provence rapporte que les joueurs ont dû faire une croix sur leur temps libre habituel. Leur week-end de repos a été purement et simplement annulé, laissant place à des séances d’entraînement supplémentaires. Cette mesure forte ne s’arrête pas là.

Une mise au vert et un programme intensif à la Commanderie

Mason Greenwood et ses coéquipiers sont désormais contraints de passer plusieurs nuits consécutives au centre d’entraînement de la Commanderie. Cette décision vise à resserrer les rangs et garantir une concentration maximale dans ce sprint finale. Elle soulève toutefois des interrogations parmi les observateurs et supporters.

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S’agit-il d’une sanction disciplinaire suite aux récents échecs sportifs ? Ou d’une mise au vert stratégique pour mieux préparer les matchs à venir ? Une chose est sûre : l’OM s’est fait distancer par des concurrents comme Lyon, Lille ou Rennes dans la course à la Ligue des champions. Le match de dimanche contre l’OGC Nice s’apparente comme la dernière chance.