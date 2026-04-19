PSG – OL : Les compos tombent avec de grosses surprises !

Ce dimanche soir, le PSG accueille l’OL en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Luis Enrique et Paulo Fonseca ont dévoilé leurs compositions de départ.

PSG – OL : Beraldo titulaire au milieu, Ramos démarre

Cinq jours après sa brillante victoire à Anfield (2-0) en quart de finale retour de l’UEFA Champions League, le PSG retrouve le championnat ce dimanche. En conclusion de la 30e journée de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique reçoivent les Lyonnais au Parc des Princes. Alors que le RC Lens continue de mettre la pression après leur victoire contre Toulouse (3-2), vendredi, les Parisiens comptent bien surfer sur leur bonne forme dans ce sprint final.

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Pour cela, le technicien espagnol a aligné un onze remanié. Sans surprise, Matvey Safonov enchaîne dans les buts. En défense, Achraf Hakimi, qui récupère le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, et Lucas Hernandez occupent les postes de latéraux, tandis qu’Ilya Zabarnyi remplace Marquinhos aux côtés de Willian Pacho dans la charnière centrale.

Au milieu de terrain, Luis Enrique a surpris tout le monde en titularisant Lucas Beraldo pour accompagner Vitinha et Senny Mayulu. Warren Zaïre-Emery est donc laissé sur le banc au coup d’envoi. En attaque, le trio Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola est aligné.

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Côté lyonnais, l’ambiance a changé. Après une série noire de neuf matchs sans victoire, les garçons de Paulo Fonseca ont retrouvé le goût du succès face au FC Lorient (2-0), lors de la précédente journée. Actuellement sixième au classement, l’Olympique Lyonnais est lancé dans une course effrénée vers l’Europe. Venir jouer les trouble-fêtes dans la capitale face au PSG est le défi idéal pour confirmer son renouveau.

Concernant la composition, Fonseca a aligné l’équipe annoncée par la presse du jour. L’OL va ainsi évoluer en 5-3-2 au Parc des Princes avec Ruben Kluivert, qui va rejoindre la paire habituelle composée de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, en défense centrale.

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Les couloirs seront l’affaire de Maitland-Niles et Abner, respectivement à droite et à gauche. Au milieu, Orel Mangala et Tyler Morton sont associés tandis que Khalis Merah jouera un cran devant eux. En attaque, Endrick et Afonso Moreira débutent, dans des rôles très libres.

La compo officielle du PSG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Hernandez

Milieux : Mayulu, Beraldo, Vitinha

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Attaquants : Doué, Ramos, Barcola.

Le onze de l’OL

Gardien : Greif

Défenseurs : Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert, Abner

Milieux : Mangala, Morton

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Attaquants : Merah, Endrick, Moreira.