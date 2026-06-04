Mercato PSG : C’est fait, Campos boucle un premier gros coup

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, le PSG se montre d’ores et déjà actif. Après avoir remporté sa seconde Ligue des Champions consécutive, le club de la capitale est tout proche d’annoncer la signature d’un phénomène russe.

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Deux ans après délogé le gardien de but Matvey Safonov à Krasnodar, le PSG serait sur le point d’enregistrer la signature d’un nouvel international russe. En effet, Luis Campos serait tout proche de finaliser le recrutement d’Aleksey Batrakov, milieu offensif évoluant au Lokomotiv Moscou. Auteur d’une superbe saison en Russie avec 13 buts et 10 passes décisives, le joueur de 20 ans compte déjà 11 sélections avec son pays.

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Le média britannique TeamTalk rapporte que Manchester City, Manchester United ainsi que Chelsea sont venus aux renseignements auprès des dirigeants du Lokomotiv Moscou pour tenter de faire venir Aleksey Batrakov à l’intersaison.

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Des intérêts flatteurs pour le jeune international russe, qui n’a toutefois pas l’intention de poser un lapin au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le joueur s’est mis d’accord avec Luis Campos depuis plusieurs semaines et son choix est définitif.

« Manchester United, Chelsea et Manchester City ont tous été frustrés dans leurs tentatives de se positionner pour Aleksey Batrakov, le Paris Saint-Germain étant désormais sur le point de conclure un accord pour le jeune espoir russe très prometteur, confirment des sources de TEAMtalk », rapporte le journaliste Graeme Bailey sur Twitter.

Les dirigeants parisiens veulent répéter le succès de l’arrivée de Matvey Safonov, qui a changé de dimension cette saison en devenant numéro 1 dans les cages de Luis Enrique. En interne, le PSG considérerait avoir trouvé un « grand talent » capable de devenir un joueur d’élite dans le secteur offensif à l’avenir.

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Batrakov coche ainsi toutes les cases du profil recherché par Luis Enrique et Luis Campos : celui d’un jeune joueur polyvalent avec un immense potentiel. Il y a quelques jours, c’est l’agent du joueur qui avait lui-même fièrement annoncé la prochaine venue de son client à Paris.

« Il y a 95% de chances qu’Aleksey Batrakov rejoigne le PSG », a notamment confié Dmitry Cheltsov lors d’une vidéo publiée sur YouTube par la chaîne Komment.Show. L’agent sportif a ensuite annoncé que Luis Campos est attendu en Russie dans les jours à venir pour finaliser les derniers détails de ce transfert.

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« Luis Campos se rendra à Moscou la semaine prochaine pour tenter de conclure l’affaire. Le transfert coûtera 25 millions d’euros », a-t-il ajouté. L’officialisation de cette première recrue estivale ne devrait donc plus tarder. Affaire à suivre…