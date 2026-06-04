Coup de théâtre à l’OM : Un échange XXL pour Greenwood !

Où jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? L’attaquant vedette de l’Olympique de Marseille est courtisé par l’AS Rome qui a une idée XXL pour le recruter.

Mercato OM : L’AS Rome lance l’offensive pour Mason Greenwood

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À l’approche du mercato, les lignes commencent à bouger du côté de l’Olympique de Marseille. Encore plus sur des dossiers qui traînent en longueur depuis la fin de la saison. C’est notamment le cas de Mason Greenwood. L’attaquant anglais est sur le départ. La direction de l’OM ne pouvant pas se permettre de le garder en raison de ses difficultés économiques.

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Le nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, l’a lui-même reconnu. Chaque offre sera minutieusement étudiée pour Mason Greenwood. L’objectif ici est de réaliser une belle vente en vue de soulager un peu des finances qui sont le rouge. Cette ouverture de l’OM a rapidement alerté ses prétendants. En plus de l’Atlético Madrid et la Juventus, l’AS Rome est entré dans la danse.

Un joueur inclus dans la transaction

Les dirigeants romains sont convaincus par les performances de Mason Greenwood. Il a été auteur de 26 réalisations et 11 passes décisives en 45 matchs. La Roma est ainsi prête à formuler une offre solide pour s’attacher ses services. Une somme de 40 millions d’euros assortie de divers bonus, rapporte La Gazzetta Dello Sport.

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Et ce n’est pas terminé. La formation entraînée par Gian Piero Gasperini est prête à inclure un joueur dans la transaction pour faire pencher la balance. Ce montage financier suffira-t-il à convaincre la direction l’OM de lâcher son meilleur atout offensif ? Cette piste est sérieusement étudiée en coulisses. Les négociations vont s’accélérer.