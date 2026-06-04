Mercato OM : Ce qui pourrait bloquer la signature de Genesio

L’entraîneur de 59 ans est en négociations avancées avec l’OM depuis plusieurs jours, mais certains détails empêchent encore son arrivée chez les Olympiens.

L’OM dans le collimateur des instances

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C’est le dernier rouage manquant à la machine olympienne. L’arrivée de Bruno Genesio a été annoncée il y a quelques jours par Foot Mercato. Elle interviendrait après celles de Stéphane Richard au poste de président, et de Bruno Lorenzi à celui de directeur sportif. Mais l’officialisation n’est pas encore pour tout de suite, puisqu’il faut déjà se séparer de l’entraîneur en place, Habib Beye.

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Ce qui devrait se faire sans trop de problème. La clause pour renouveler son contrat pour un an nécessitait une qualification en Ligue des champions, ce qui ne fut pas le cas puisque l’OM a fini en dehors des places qualificatives (5e). Exit Habib Beye donc, mais le club doit temporiser en attendant la décision de l’UEFA sur sa possible exclusion de la Ligue Europa.

Une dette colossale de 157 millions d’euros

En effet, comme beaucoup de clubs français, l’OM a accumulé des dettes conséquentes de l’ordre de 157 millions d’euros sur les trois dernières années, selon les rapports annuels de la DNCG. Une situation qui n’a pas été arrangée par le dernier mercato d’été, avec notamment la recrue la plus chère de l’histoire du club, le Brésilien Igor Paixão, pour 35 millions d’euros. L’Olympique de Marseille pourrait s’en sortir grâce à la baisse importante des droits TV en France, mais avec une perte de 105 millions d’euros rien que sur la saison 2024-2025, cela pourrait ne pas suffire.

L’OM exclu de la Ligue Europa

La sanction pour le club olympien peut aller de la simple amende, à la limitation ou l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pour la saison 2026-2027, voire carrément à « l’exclusion de la prochaine compétition interclubs de l’UEFA à laquelle le club serait autrement qualifié, et ce, pendant les trois saisons suivantes à compter de la saison 2026-2027 », précise l’accord de règlement signé entre l’UEFA et l’OM en 2022.

Pas de Ligue Europa, pas de Genesio ?

Côté olympien, les dirigeants croient réellement en la possibilité d’une exclusion de la Ligue Europa. Il a été décidé d’attendre la décision des instances, qui devrait être connue d’ici la fin de la semaine, avant d’officialiser la signature de Bruno Genesio.

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Une situation qui pourrait faire changer d’avis l’ancien technicien lillois ? Rien n’est moins sûr, puisqu’il a déjà été averti que le club aurait moins de moyens à disposition cet été pour recruter, afin de préserver sa santé financière.

L’OM doit aussi faire face à la DNCG

Bruno Genesio devrait signer un contrat de deux ans, plus une année en option. La question de la composition son staff doit également encore être réglée. Et côté instances, l’OM va aussi faire face à la DNCG.

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