Mercato : Le Stade Rennais accélère pour un serial buteur

Le Stade Rennais fonce sur un crack de l’ASSE pour le prochain mercato estival. Mais un club de Bundesliga joue les trouble-fêtes.

Mercato : Le Stade Rennais menacé par l’Allemagne pour Davitashvili

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Hoffenheim torpille les plans rennais. Alors que le Stade Rennais cible Zuriko Davitashvili, l’ailier géorgien de l’ASSE, le club allemand d’Hoffenheim entre dans la danse et complique l’affaire.

Le départ du Géorgien semble inéluctable. Retenu à Saint-Étienne l’été dernier, le buteur a porté son équipe à bout de bras. Ses statistiques résument son impact : 14 buts et 5 passes décisives. Il a dynamisé une attaque stéphanoise pourtant en grande difficulté collective. Il croule déjà sous les offres.

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Rennes apprécie son profil, mais la concurrence s’active. Les recruteurs bretons étudient sa situation depuis de longs mois. Mais l’apparition d’un nouveau rival change la donne. Selon les informations de Jeunes Footeux, Hoffenheim s’est renseigné sur l’ailier. Les dirigeants allemands adorent ses qualités.

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Jouer en Bundesliga et disputer la Ligue Europa sont des arguments solides pour convaincre le Géorgien. Pour le Stade Rennais, ce concurrent allemand représente un obstacle de taille. Face à cette menace concrète, les Bretons vont devoir accélérer s’ils veulent rafler la mise.