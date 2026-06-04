Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour ce crack guinéen ?

Les dirigeants du FC Nantes négocient l’arrivée d’un phénomène guinéen cet été. Les discussions sont en bonne voie.

Mercato FC Nantes : Un Guinéen se rapproche de Nantes

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Le FC Nantes n’a pas encore de coach pour la saison prochaine, mais tient déjà une recrue. Malgré le flou entourant le banc des Canaris, la direction s’active en coulisses pour préparer l’avenir.

Selon les révélations du média Africafoot, le FC Nantes cible Mohamed Bangoura. Ce jeune milieu offensif guinéen brille actuellement sous le maillot du Hafia FC. Son profil séduisant attire les recruteurs européens, et la Ligue 1 lui tend désormais les mains.

Le meneur de jeu a crevé l’écran ces derniers mois dans le championnat guinéen. Technique, créatif et doté d’une excellente vision du jeu, il montre qu’il a la force dans les jambes. Ces atouts ont séduit les recruteurs nantais. Le club ligérien cible précisément ce type de profil : de jeunes talents prometteurs, prêts à exploser au plus haut niveau.

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Les discussions ont déjà débuté entre Nantes et l’entourage du joueur. Les Canaris, qui observent le milieu de terrain depuis de longs mois, veulent accélérer le pas pour sécuriser sa signature. Pour l’instant, les premiers échanges s’avèrent très positifs. Les négociations avancent sereinement.

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Mohamed Bangoura possède le niveau requis pour s’imposer en Europe. Aucun accord final n’est signé, mais les signaux passent au vert. Le FC Nantes mène la course sur ce dossier. Les dirigeants s’activent pour devancer la concurrence. Si l’affaire se conclut, Mohamed Bangoura découvrira la France et boostera sa progression. Les Canaris, eux, lanceront leur reconstruction estivale par un joli coup.