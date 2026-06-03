Mercato FC Nantes : C’est fait, un renfort débarque à Nantes  

Le gardien de but Alban Lafont est de retour au FC Nantes cet été. Mais il est poussé vers la sortie. Les digérants nantais attendent des offres pour acter son départ.

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Alban Lafont ne rejouera plus pour le FC Nantes. C’est la conséquence de la relégation en Ligue 2, qui force le club à reconstruire son effectif et à réduire ses dépenses. Pour lancer ce grand chantier, la direction a déjà planifié sa première vente : celle de son ancien gardien titulaire.

Prêté la saison dernière au Panathinaïkos, l’international ivoirien va temporairement rentrer en France. Le club grec a changé d’entraîneur et a jugé le prix réclamé par Nantes trop élevé, brisant ainsi l’espoir d’un transfert définitif à Athènes. Le portier de 27 ans va donc revenir cet été au centre d’entraînement de la Jonelière, mais uniquement le temps de lui trouver une nouvelle destination.

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Le FC Nantes veut s’en séparer. Les dirigeants nantais excluent totalement d’aligner Alban Lafont en Ligue 2. Grâce à sa bonne expérience en Grèce, le joueur conserve une valeur marchande estimée à 3 millions d’euros. Cette somme permettrait au FC Nantes de récupérer une indemnité bienvenue. Le club ne bloquera donc pas les négociations. Au contraire, les portes sont grandes ouvertes.

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Le Panathinaïkos a jeté l’éponge. Mais Alban Lafont y a réussi une saison correcte et s’était bien adapté au championnat grec. Le gardien de but va disputer la Coupe du monde avec Côte d’Ivoire. Cette compétition mondiale lui permettrait de séduire de nouveaux acheteurs. C’est le scénario parfait pour le FC Nantes, qui espère ainsi accélérer une vente bénéfique aux deux parties.