Mercato OM : Une offre folle tombe pour un indésirable

Le divorce semble scellé entre Leonardo Balerdi et l’OM. Le roc argentin est sur la short-list d’un géant italien en vue du prochain mercato estival.

Mercato OM : Leonardo Balerdi vers l’Italie ?

Leonardo Balerdi et l’OM, c’est bientôt fini. Malgré un bail courant jusqu’en 2028, le défenseur argentin prépare ses valises. Si la Premier League lui fait les yeux doux, c’est désormais l’Italie qui s’active pour l’attirer.

L’AS Rome veut Balerdi. Le club de la Louve, séduit par le profil du capitaine marseillais, souhaite concrétiser son intérêt dès l’ouverture du prochain marché estival. Ce mouvement s’inscrit dans une suite logique : les deux clubs entretiennent d’excellentes relations commerciales. Après avoir bouclé l’arrivée du jeune Robinio Vaz l’hiver dernier, les dirigeants romains espèrent réitérer l’opération avec le défenseur central.

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Le départ semble acté. D’un commun accord, le joueur et sa direction ont décidé de mettre fin à une aventure débutée en 2020. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund, l’Argentin est devenu un pilier de l’équipe, mais le cycle touche à sa fin.

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Côté finances, les positions doivent encore s’accorder. Marseille réclame 20 millions d’euros. Frédéric Massara, le directeur sportif de la Roma, s’active déjà en coulisses pour faire baisser cette somme. Les deux clubs pourraient boucler l’opération dans les prochaines semaines.