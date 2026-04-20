Mercato OM : Un milieu proche de rebondir en Espagne !

L’OM se prépare sans doute à perdre plusieurs joueurs lors du prochain mercato. Son jeune milieu de terrain Bilal Nadir se rapproche d’un transfert en Espagne.

Mercato : Bilal Nadir proche de quitter l’OM

L’atmosphère est devenue tendue à l’Olympique de Marseille. Les méthodes rigoureuses de Habib Beye suscitent des tensions internes. Plusieurs cadres du vestiaire, tels que Mason Greenwood et Pierre Emile Hojbjerg, envisageraient de s’en aller à l’issue de la saison en cours.

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Ce sentiment de relâchement ne se limite pas aux piliers de l’OM. Même les jeunes joueurs de l’équipe, paraissent aujourd’hui proches de la sortie. C’est le cas notamment de Bilal Nadir. Le milieu de terrain de 22 ans n’a jamais bénéficié d’une continuité suffisante pour s’installer à l’OM. Ses 28 rencontres disputées cette saison restent pour le moins anecdotiques.

Villarreal et FC Séville à ses trousses

Bilal Nadir a bien compris qu’il lui sera très difficile de faire son trou à l’OM. Raison pour laquelle il refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin. Le jeune Marocain attendrait juste la fin de saison pour s’en aller gratuitement. Il devrait visiblement poser ses valises en Espagne.

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Des sources concordantes assurent que le FC Séville figure parmi ses sérieux prétendants. Villarreal CF tenterait aussi de le recruter gratuitement. Les négociations pour sa signature devraient s’intensifier, même si d’autres de Ligue 1 restent à l’affût