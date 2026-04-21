Mercato : Oubliez Conceicao, voici le coach idéal pour l’OM

Alors que Sergio Conceicao est en pole position pour remplacer Habib Beye à l’issue de la saison, l’OM pourrait finalement voir débarquer un tout autre entraîneur sur son banc dans les mois à venir.

Mercato OM : Quel coach pour remplacer Habib Beye ?

Arrivé en février passé en remplacement de Roberto De Zerbi, Habib Beye ne fait pas l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Alors qu’il avait pour objectif de qualifier l’OM en Ligue des Champions, le technicien sénégalais ne devrait pas être maintenu au terme de la saison. Un remplaçant est alors attendu.

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Après la défaite face au FC Lorient (2-0) éloigne considérablement l’OM de la prochaine Champions League, ouvrant ainsi la voix à un départ d’Habib Beye, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027. Selon plusieurs sources concordantes, Sergio Conceicao tient la corde pour remplacer l’ancien coach du Stade Rennais sur le banc du club phocéen.

Déjà pisté par les dirigeants marseillais durant l’été 2024, Conceicao ferait partie de la liste des managers ciblés par Stéphane Richard, le nouveau président du club olympien. Un choix qui ne fait pas l’unanimité chez les anciens de l’Olympique de Marseille.

Eric Di Meco réclame Christophe Galtier à l’OM !

En pleine crise à l’OM, Éric Di Meco a évoqué la piste inattendue de Christophe Galtier pour relancer le club marseillais. Tandis que la pression monte du côté de la Commanderie, alors que l’OM pointe désormais à la sixième place de Ligue 1, l’ancien défenseur marseillais souhaite que Stéphane Richard prenne ses responsabilités et fasse signer Galtier comme entraîneur pour remplacer Habib Beye.

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Même s’il sait que certains supporters reprochent à ce dernier d’avoir dirigé le Paris Saint-Germain, Di Meco que le technicien français de 59 ans a gagné des titres partout, où il est passé. Surtout, il aime l’OM, le club de sa ville de naissance.

« Pourquoi dans ce club on ne prend pas un mec comme Galtier à un moment donné ? Il est arrivé à Saint-Etienne, entraîneur adjoint, le club allait dans le mur, il a repris l’équipe, il empêche que Saint-Étienne descende, il les remet en Coupe d’Europe, il gagne une Coupe de la Ligue. Il va à Lille, il devient Champion de France contre le grand PSG. De partout, où il passe, il réussit. Là, c’est un Marseillais, il bande pour l’OM, il a envie de venir.

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Alors il est allé entraîner à Paris. Ah put…, alors quelle belle affaire maintenant. Il y en a qui lui en veulent. Je suppose que n’importe quel joueur marseillais ou n’importe quel entraîneur marseillais ne serait pas allé à Paris à sa place, bien sûr, en ce moment », a déclaré Di Meco au micro de RMC. Reste à voir si la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille ira dans le sens d’Eric Di Meco pour la succession d’Habib Beye.