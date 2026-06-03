Ça bouge à l’OM : Genesio n’empêche pas une vente en or

L’arrivée de Bruno Genesio ne change pas tout à l’OM. Une vente importante de Mason Greenwood se précise en interne.

Mercato OM : Genesio n’y peut rien, la vente de Greenwood avance

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille va entamer un nouveau cycle. Bruno Genesio, excepté un rebondissement improbable, va devenir le nouvel entraîneur du club. Le technicien de 59 ans s’est déjà engagé pour un contrat de deux ans à l’OM. Il ne resterait plus que son officialisation.

Bruno Genesio arrive à l’OM avec une mission claire : stabiliser un club en pleine mutation. Son nomination va rebattre les cartes au sein du vestiaire. Elle devrait relancer certains joueurs en quête de temps de jeu. Sera-t-elle suffisante pour inverser le destin de Mason Greenwood L’attaquant anglais a été le meilleur buteur de l’OM au cours des deux dernières saisons.

Lire aussi : INFO Mercato : Les détails du contrat de Genesio à l’OM !

À voir

PSG : Après la LDC, Al-Khelaïfi reçoit une demande inédite !

Son départ serait une énorme perte sportive pour les Phocéens. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si Bruno Genesio va s’opposer à son transfert. Même si une vente de Greenwood est perçue comme un moyen indispensable pour soulager un peu les finances de l’OM. Cette question est désormais tranchée.

L’Arabie saoudite lui tend les bras

Le compte spécialisé La Minute OM assure : « Mason Greenwood va partir ». Son départ reste plus que jamais d’actualité malgré l’arrivée de Bruno Genesio. La donne est claire. Les impératifs financiers de l’Olympique de Marseille priment sur les choix tactiques à court terme.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : Genesio en route pour Paris ?

Mercato : L’OM se sépare de Habib Beye, la note est salée

Il va partir ya des clubs saoudiens très intéressé — La Minute OM (@LaMinuteOM_) June 3, 2026

Des formations venues de l’Arabie saoudite seraient prêtes à mettre les moyens pour s’attacher ses services. Bruno Genesio devrait donc débuter son aventure sur la Canebière sans l’ancien crack de Manchester United.