PSG : Après la LDC, Al-Khelaïfi reçoit une demande inédite !

Quelques jours seulement après le back to back du PSG en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a reçu une demande bien particulière concernant Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi poussé à immortaliser Luis Enrique !

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Luis Enrique continue de récolter les éloges après avoir conduit le PSG à un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions. Parmi ses plus fervents admirateurs figure désormais Jérôme Rothen, totalement conquis par le travail réalisé par l’entraîneur espagnol.

Alors que Daniel Riolo envoie des piques à Nasser Al-Khelaïfi, Rothen, lui, a profité de son émission sur RMC pour demander au président du Paris Saint-Germain de rendre un hommage exceptionnel au technicien espagnol de 56 ans.

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« Faites-lui une statue », a lancé l’ancien joueur parisien, estimant que le successeur de Christophe Galtier mérite déjà une place à part dans l’histoire du club de la capitale. Le consultant a notamment salué son implication totale et son attachement au projet parisien.

« Je milite pour que les anciens soient plus respectés. Luis Enrique est encore là et j’espère qu’il sera là encore quelques années. Quand je vois comment il dégage cet amour qu’il a pour ce club, faites-lui une statue. Tout ce qu’il a apporté, c’est incroyable. En tant que Parisien, il dégage de l’amour pour ce PSG.

Ce n’est pas quelqu’un qui est venu prendre de l’argent. Il gagne beaucoup, mais il est venu parce qu’il est conquis par le projet », a notamment souligné Jérôme Rothen. En attendant de trancher cette question, le patron des Rouge et Bleu a déjà lâché un indice sur l’avenir de l’ancien coach du FC Barcelone.

L’avenir de Luis Enrique au PSG déjà scellé

Si pour le moment aucune statue n’est prévue à l’entrée du Parc des Princes, Luis Enrique s’impose déjà comme l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du Paris Saint-Germain. Si bien que Nasser Al-Khelaïfi souhaite le garder le plus longtemps possible sur le banc des Rouge et Bleu.

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Selon Fabrizio Romano, le compatriote de Pep Guardiola est sur le point de signer un nouveau bail et se montre pleinement satisfait de l’évolution du projet parisien. Son objectif est désormais clair : tenter de décrocher une troisième Ligue des Champions avec le Paris SG, qui pourrait même le dernier club de sa carrière. Dans un entretien accordé à La Nueva Espana il y a quelques semaines, Luis Enrique a expliqué qu’il ne se voyait pas entraîner au-delà de 60 ans.

« Je ne veux pas être un grand-père qui entraîne », a-t-il confié avec humour, laissant entendre qu’il pourrait raccrocher après son futur contrat avec le PSG qui devrait justement l’emmener jusqu’en 2030. Interrogé sur la possibilité d’un nouveau contrat de quatre années supplémentaires de son entraîneur, Nasser Al-Khelaïfi a laissé planer peu de doutes.

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« Le coach est très content avec nous, très content à Paris. Il est fier d’être parisien aujourd’hui. On est fiers de lui. C’est le meilleur entraîneur au monde. On est très contents avec lui, fiers de lui. Vous comprenez ce que ça veut dire ? », a répondu le patron des Rouge et Bleu.