OM : C’est fini pour Balerdi, son prochain club se précise !

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Leonardo Balerdi se rapproche d’un départ lors du prochain mercato estival. Annoncé un peu partout en Europe, le défenseur central argentin pourrait prendre la direction de l’Italie.

Mercato OM : La Juventus de retour sur la piste Balerdi

Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi s’apprête à tourner une page de son histoire. D’après les informations de Foot Mercato, « l’OM et le défenseur argentin ont acté un départ commun à l’issue de l’exercice actuel. » Mais la décision est prise.

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Stéphane Richard, le nouveau président du club olympien, a convenu d’un départ avec les représentants de Balerdi à l’issue de la saison. L’objectif est de se séparer en bons termes, au moment où la cote du joueur de 27 ans est l’une des plus fortes de l’effectif marseillais.

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Lié à l’AS Rome durant plusieurs mois, Balerdi ne manque pas de prétendants, puisque plusieurs clubs européens seraient déjà positionnés pour le recruter cet été. En effet, la Juventus Turin pourrait relancer cette piste en cas d’échec du dossier Pierre Kalulu. Ce futur transfert pourrait rapporter gros à l’Olympique de Marseille.

Leonardo Balerdi vendu à 30M€ ?

Encore inquiétant contre le FC Lorient (défaite 2-0), ce week-end, Leonardo Balerdi garde une certaine cote à l’étranger, en particulier en Italie. Outre l’AS Rome, la Juventus Turin serait prêt à faire une offre à l’OM pour récupérer le défenseur central argentin.

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« L’Olympique de Marseille et Leonardo Balerdi ont acté un départ commun à l’issue de la saison. Plusieurs clubs se sont déjà positionnés pour récupérer l’international argentin. L’OM pourrait en tirer plus de 30M€ », rapporte le portail sportif.

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L’enfant de Boca Juniors, qui compte 11 sélections avec l’Albiceleste, est en effet pressenti pour participer à la Coupe du Monde 2026 cet été avec l’Argentine. Si Balerdi venait à briller lors du tournoi nord-américain sous les ordres de Lionel Scaloni, sa valeur marchande qui oscille autour de 30 millions d’euros, pourrait encore grimper, pour le plus grand bonheur des finances de l’Olympique de Marseille.