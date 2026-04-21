Mercato : le Stade Rennais dégote un roc portugais  

Le Stade Rennais et l’AS Monaco s’arrachent un jeune latéral portugais pour le prochain mercato estival. Les deux clubs préparent des offres alléchantes.

Mercato : Rude bataille entre le Stade Rennais et Monaco

Le mercato estival s’ouvrira dans quelques mois. Et déjà entre la Bretagne et la Principauté, le ton monte pour une pépite qui affole la Belgique. Alors que le Stade Rennais se transforme sous Franck Haise et que l’AS Monaco vise la Ligue des Champions, un nom attire les recruteurs pour cet été. Il s’agit de Flavio Nazinho.

Ce latéral portugais de 22 ans, très solide sur son aile, est devenu la cible prioritaire des deux cadors français. Rennes défie Monaco pour le joyau du Cercle Bruges. Selon le spécialiste du mercato, Matteo Moretto, l’AS Monaco a entamé des pourparlers avec les proches du joueur.

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Les dirigeants monégasques possèdent un argument de poids : leur lien direct avec le Cercle Bruges, club partenaire de l’ASM. Cela simplifie les échanges. Recruter Nazinho permettrait d’injecter du sang neuf sur un flanc gauche parfois poussif cette saison. Monaco veut vite conclure. Mais attention, le Stade Rennais ne lâche pas cette cible.

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Le coach, Franck Haise cherche des profils endurants, capables d’animer ses couloirs avec une intensité totale. Avec un bilan de 3 buts et 4 passes décisives en 25 rencontres, le Portugais répond précisément à ces critères tactiques. Le club breton dispose des fonds nécessaires pour convaincre les Belges. Les deux géants de Ligue 1 préparent leurs offres pour l’été prochain. Sur Transfertmarkt, le Portugais vaut 5 millions d’euros.