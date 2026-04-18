‎Stade Rennais : Énorme révélation sur Franck Haise au SRFC

‎Au Stade Rennais, certaines révélations valent parfois plus qu’un recrutement à plusieurs millions d’euros. En levant le voile sur un choix de carrière qui aurait pu l’éloigner du football de club, Franck Haise offre une lecture précieuse de son arrivée au SRFC et de ses ambitions profondes.

‎Stade Rennais : Le choix fort de Haise entre rêve mondial et réalité du banc

‎Il y a dans les confidences de Franck Haise une sincérité rare, presque désarmante. Le technicien breton a reconnu avoir sérieusement envisagé l’option tunisienne, avant de rejoindre le Stade Rennais, séduit par la perspective de la Coupe du monde et par l’âme footballistique du pays. « Oui j’ai hésité parce que c’est la Coupe du monde… la Tunisie qui est un très beau pays », a-t-il expliqué en conférence de presse.

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‎Mais derrière la poésie du Mondial se cachait une réflexion beaucoup plus froide, presque chirurgicale. Haise a rapidement compris qu’un passage en sélection pouvait l’éloigner durablement des radars du football de club. Dans un métier où les opportunités se consument aussi vite qu’une contre-attaque mal défendue, le timing est souvent tout.

‎Pourquoi Rennes s’est imposé comme une évidence

‎Le choix du Stade Rennais n’a rien d’un hasard ni d’un simple rebond professionnel. Pour Haise, Rennes représentait un projet structuré, un effectif à remodeler et surtout une scène idéale pour continuer à imposer sa patte tactique. ‎Son aveu est particulièrement éclairant : « l’idée, c’était quand même de repartir sur un projet club », a-t-il confié.

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Cette phrase résume tout. Le quotidien d’un entraîneur bâtisseur ne se nourrit pas seulement de grandes compétitions, mais de travail invisible, de répétitions tactiques et de progression collective. ‎Au Roazhon Park, Haise retrouve ce terrain d’expression. Un club ambitieux, une direction sportive qui veut accélérer et un public qui n’attend qu’un collectif capable de vibrer à nouveau.

‎Une révélation qui en dit long sur l’avenir du SRFC

‎Cette sortie médiatique raconte surtout l’état d’esprit du coach. Haise n’est pas venu à Rennes pour une simple pige prestigieuse ; il s’inscrit dans un projet de reconstruction et de performance durable. ‎C’est ici que réside la vraie révélation : son choix n’est pas sentimental, il est stratégique. En refusant la sélection, il a privilégié la visibilité, la continuité et la possibilité de bâtir sur plusieurs saisons.

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‎Pour le Stade Rennais, le signal est fort. Attirer un entraîneur capable de refuser la lumière d’un Mondial pour miser sur un projet club, c’est presque un transfert invisible… mais potentiellement plus décisif qu’un buteur à 30 millions d’euros. Et dans les couloirs du Roazhon Park, cette confidence a tout d’une promesse : l’histoire ne fait peut-être que commencer.