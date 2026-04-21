Coup dur à l’OM : Terrible annonce pour Igor Paixao !

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour l’OM. Après sa défaite à Lorient (2-0), le club devra faire sans son attaquant Igor Paixao. La durée de son indisponibilité est connue.

OM : Igor Paixao va manquer deux semaines de compétition

L’Olympique de Marseille n’a pas seulement perdu le match de ce samedi face à Lorient. Le club phocéen a aussi perdu son attaquant Igor Paixao. Le Brésilien est sorti prématurément du terrain en raison d’une douleur musculaire Il a passé des examens dont les résultats sont sans appel.

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Igor Paixao souffre d’une lésion au mollet. Ce soucis physique le tiendra éloigné des terrains durant au moins deux semaines, indique le compte La Minute OM. Ce forfait est une épine supplémentaire dans le pied de l’entraîneur Habib Beye. Ce dernier devra se passer de l’un de ses principaux atouts offensifs dans ce sprint final.

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Le technicien sénégalais est déjà confronté à une grogne croissante en raison du manque de résultat. Son OM pointe à la sixième place de Championnat. Et sa qualification pour la prochaine Ligue des champions est compromise. Habib Beye doit repenser à présent son animation offensive pour la réception capitale de l’OGC Nice, ce dimanche soir au stade Vélodrome.