Mercato : Un phénomène brésilien largue le PSG pour le Barça

Déterminé à poursuivre sa campagne de recrutement de jeunes talents prometteurs, le PSG s’apprête à essuyer quelques échecs face à d’autres grands clubs européens comme le Barça, préféré par un crack brésilien.

Mercato PSG : Eduardo Conceiçao veut rejoindre le Barça

Depuis le dernier mercato d’hiver, le PSG est à la lutte avec six autres clubs européens pour la signature d’Eduardo Conceiçao. Ces dernières semaines, le FC Barcelone et Manchester City étaient annoncés comme les plus avancés pour signer l’ailier gauche de 16 ans. D’après le journal Sport, les Citizens voulaient même boucler l’opération maintenant, mais l’entourage du jeune milieu offensif souhaite attendre.

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Il faut dire qu’Eduardo Conceiçao s’est imposé comme l’un des talents les plus convoités d’Amérique du Sud. Manchester United a informé ses représentants qu’une offre, incluant un salaire fixe et des bonus liés à ses performances, pourrait intervenir dans les prochains jours. Le PSG, lui, attend le feu du joueur avant de passer à l’offensive auprès des dirigeants de Palmeiras pour évoquer un transfert.

Eduardo Conceiçao attend un signe de Deco

Sauf que Conceiçao ne signera pour aucun club, tant que le Barça n’aura pas bougé. Selon Diario Sport, la pépite brésilienne a décidé de ne pas précipiter son avenir, car il est prêt à attendre une offre du club espagnol. Manchester City semblait en pole position pour obtenir la signature de l’ailier de Palmeiras après avoir formulé une offre de 40 millions d’euros, même s’il ne pourra rejoindre l’Europe qu’à partir de 2028.

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Toutefois, l’entourage de Conceição a désormais mis les discussions avec City en pause, privilégiant le Barça. Le directeur sportif barcelonais, Deco, a déjà préparé le terrain pour ce transfert, en menant des discussions avec le coordinateur de l’académie du club, Joao Paulo Sampaio.

Considéré comme l’un des plus grands talents émergents du Brésil, Conceição s’est illustré avec les U20 de Palmeiras, inscrivant cinq buts et délivrant trois passes décisives. Il a également été l’une des révélations du récent championnat sud-américain U17, menant le Brésil à la troisième place.

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Le club catalan semble avoir la préférence du principal intéressé, qui veut donc connaître la potentielle offre des Blaugranas avant de prendre une décision. Ce dossier est entre les mains de Deco. De son côté, Palmeiras campe sur ses positions et réclame environ 50 millions d’euros pour conclure l’affaire. Le Paris Saint-Germain reste à l’affût !