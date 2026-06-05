Mondial 2026 : Haaland et Ødegaard, artisans d’un retour au sommet

26 ans après sa dernière participation à une compétition internationale, la Norvège retrouve enfin la scène mondiale. Accompagnée par ses nombreux talents et ses exploits du passé, la nation d’Erling Haaland et de Martin Ødegaard veut réitérer ces exploits du passé en 2026.

6 année de folie….avant 30 ans dans l’ombre

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En 1994, la Norvège est de retour en Coupe du Monde, après leur participation en 1938, soit 56 ans après sa seule participation. Dans le groupe du Mexique, de l’Italie et de l’Irlande, ils seront éliminés en poules à la différence de buts, après avoir fini à égalité avec chaque équipe. Le pays ratera malheureusement l’Euro 1996 en terminant derrière les Pays-Bas en qualifications. En 1998, ils débarquent en France pour le Mondial, le troisième de leur histoire.

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Les Norvégiens font deux matchs nuls contre le Maroc (2-2) et l’Écosse (1-1). Tout repose alors sur le dernier match, face au leader, le Brésil de Carlos, Cafu et Ronaldo. À Marseille, Bebeto ouvre la marque en fin de match à la 78ème. Mais les Norvégiens y croient, et Tore André Flo égalise seulement 5 minutes plus tard, avant que Kjetil Rekdal n’offre la qualification sur penalty à la 88ème. L’exploit considéré comme impossible était fait, battre le grand Brésil, mais surtout atteindre les huitièmes de finale d’un Mondial.

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Mais malheureusement, l’Italie est trop forte et la Norvège est éliminée de la compétition sur une note plutôt amère. Deux années plus tard, le pays revient pour son tout premier Euro, en 2000. La Norvège débute avec une victoire contre l’Espagne, donnant immédiatement le ton, mais ne tient malheureusement pas la cadence. Avec une défaite contre la Yougoslavie sur le score de 1-0, ils n’arrivent pas à se défaire des Slovènes, avec un 0-0, tandis que dans le même temps, l’Espagne l’emporte 4-3 et passe devant, éliminant définitivement les espoirs norvégiens. Puis ce fut le vide pendant 30 années.

Une attende récompensé

Pendant 30 longues années, les Norvégiens ne revoient plus leurs couleurs sur les plus grandes compétitions internationales. Éliminations lors des qualifications, une équipe qui ne suit pas, les joueurs pas assez impliqués, certains qui se désintéressent, et le football ne passe qu’au second plan. Jusqu’à l’arrivée d’un groupe de quatre hommes, qui se sont dit que leur pays va mal.

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C’est ainsi que la Norvège découvre une génération emmenée par un ailier fantasque en la personne d’Antonio Nusa, d’un créateur de jeu de génie, en Martin Ødegaard et un duo de serial buteurs, Erling Haaland et Alexander Sørloth. Mais cette génération a beau avoir fait rêver, leurs propres rêves étaient trop hauts. Ils échouent à se qualifier au Mondial 2022, puis à l’Euro 2024, et les critiques ne tardent pas. « La Malédiction d’Haaland » comme le disent certains. Et quand tout le monde pense que c’est terminé, ces quatre-là se relèvent, et disent non.

Une seul chance de marqué l’histoire

Pour son groupe de qualification, la bande à Erling Haaland doit vaincre l’Italie, la Moldavie, Israël et l’Estonie. Et ils ne perdent pas une seule seconde, 5-0 pour le premier match, une victoire 3-0 face à l’Italie qui partait favorite pourtant, et un 11-1 contre la Moldavie, avec un quintuplé du numéro neuf de Manchester City. Au total, la Norvège se qualifie avec un total de 8 victoires en 8 matchs et de 37 buts inscrits pour seulement 5 encaissés. Pour dire qu’ils se sont qualifiés avec la manière, eh bien c’est complètement vrai.

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Désormais, ils n’ont plus qu’un seul objectif : faire un mondial à la hauteur des attentes placées en eux. Personne ne sait mieux qu’eux ce que veut dire le mot porter sa nation. Soyez prêts, car Haaland risque de bien terminer dans les meilleurs buteurs de cette édition.