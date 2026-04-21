Mercato OM : Le dossier Rabiot secoue encore Marseille

Alors que l’OM traverse une période délicate, le nom d’Adrien Rabiot ressurgit avec force. Son départ forcé après son altercation avec Jonathan Rowe, suscite quelques regrets à Marseille.

Adrien Rabiot, un énorme regret refait surface à l’OM

L’Olympique de Marseille s’enfonce dans la crise. La défaite à Lorient (2-0) a compromis ses chances de qualification en Ligue des champions. Cette déroute rappelle immédiatement un fait déplorable qui a eu lieu en Bretagne : l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe le 15 août dernier.

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Cet incident avait précipité le départ définitif des deux joueurs, privant l’OM de forces vives essentielles. Jonathan Rowe rejoint Bologne. Tandis qu’Adrien Rabiot rayonne désormais sous les couleurs de l’AC Milan (6 buts et 5 passes décisives en 24 matchs. Face à ces performances, l’OM peut s’en mordre les doigts.

D’autant plus que le départ d’Adrien Rabiot a laissé un vide béant au milieu, où Marseille manque cruellement d’impact physique et de sérénité. Le journaliste Karim Attab explique que le « Duc » était un véritable patron de vestiaire, extrêmement respecté.

Il apportait beaucoup de calme et de sérénité

Son départ, provoqué par une sanction disciplinaire, s’avère être un désastre sportif pour les Marseillais. L’AC Milan profite d’un joueur d’exception menant l’équipe vers les sommets, tandis que l’OM peine à trouver un remplaçant au même niveau.

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Et même si le vestiaire marseillais reste discret, les supporters regrettent l’absence d’un leader capable d’assumer ce rôle. « Rabiot apportait beaucoup de calme et de sérénité », a confié Karim Attab dans des propos rapportés par Foot Mercato. L’Olympique de Marseille paye aujourd’hui le prix fort pour avoir laissé filer un tel atout.