Crise OM : Medhi Benatia face à un vestiaire révolté ?

Battu par Lorient, l’OM s’enfonce dans ce une spiral inquiétante. Les désaccords entre le directeur sportif Medhi Benatia et les joueurs sont de plus en plus manifestes.

OM : Le fossé se creuse entre Medhi Benatia et les joueurs

La déroute subie à Lorient (2-0) n’est pas une simple contre-performance. Elle plonge l’Olympique de Marseille dans une crise profonde. Le club phocéen est désormais 6e au classement et risque d’être privé de compétitions européennes la saison prochaine. Ce scénario serait catastrophe pour l’OM et ses finances.

C’est dans ce situation préoccupante que Medhi Benatia a choisi la manière forte. Le directeur sportif de l’OM a qualifié la prestation des joueurs de « scandale », fustigeant leur manque d’investissement sur le terrain. Cette prise de parole musclée a laissé des traces, provoquant une cassure au sein du groupe.

À voir

OL : Incroyable ! Lyon réalise une grosse opération

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Des sanctions tombent après Lorient ?

La Provence rapporte que la rupture semble consommée entre les joueurs, la direction de l’OM et l’entraîneur Habib Beye. L’envie de quitter le navire phocéen, dès cet été, gagne déjà plusieurs cadres. La mise au vert à la Commanderie pendant un mois, les privant de leur entourage, passe particulièrement mal, indiquent certains proches.

L’histoire se répète à l’Olympique de Marseille

Rappelons que cette mesure disciplinaire avait déjà généré des tensions la saison dernière, frôlant la révolte sous l’ère De Zerbi. L’efficacité de ce confinement sportif est largement remise en question. Entre menaces de départ et sentiment d’injustice, le vestiaire de l’OM ressemble à une poudrière.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Medhi Benatia pointé du doigt après l’échec à Lorient !

OM : Lizarazu allume Medhi Benatia après son coup de gueule

À voir

Coup de tonnerre au PSG : Vitinha forfait contre le Bayern ?

Medhi Benatia et ses collaborateurs espèrent provoquer l’électrochoc dans ce sprint final. Mais si cela ne survient pas immédiatement, l’Olympique de Marseille pourrait bien terminer cet exercice dans un chaos total. Sachant que le dirigeant marocain quittera son poste au terme de la saison.