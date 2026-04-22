Mercato PSG : Luis Enrique se justifie pour Ibrahim Mbaye !

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé sur la situation de son jeune attaquant Ibrahim Mbaye, qui ne joue pratiquement plus depuis son retour de la CAN avec le Sénégal.

Mercato PSG : Luis Enrique explique la mise à l’écart d’Ibrahim Mbaye

Écarté du groupe du PSG par Luis Enrique pour la réception de l’Olympique Lyonnais dimanche soir, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, Ibrahim Mbaye va devoir montrer plus s’il souhaite rejouer. C’est le message qu’a lancé l’entraîneur espagnol en conférence de presse ce mardi après-midi, à la veille de la réception du FC Nantes en match en retard de la 26e journée de Ligue 1.

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Répondant sur le déclassement de l’ailier de 18 ans, Enrique a déclaré : « c’est simplement ce que je dis. Quand tu peux jouer cinq minutes avec le Paris Saint-Germain, cela doit être spécial », a expliqué dans un premier temps l’ancien coach du Barça, avant de lancer un message pour le moins explicite à son jeune attaquant.

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« Je n’ai aucun regret sur Ibrahim Mbaye. Il faut être prêt. Il a été prêt, mais j’en attends beaucoup plus de tous les joueurs. C’est simplement la concurrence. Un joueur doit rester en dehors de l’équipe. Ce que je veux, c’est qu’il profite de chaque minute », a notamment ajouté Luis Enrique.

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Reste à voir si le natif de Trappes va faire son retour dans le groupe pour le match contre le FC Nantes ce mercredi au Parc des Princes. Pour rappel, Ibrahim Mbaye a disputé cette saison 25 matchs toutes compétitions confondues, pour un but et deux passes décisives.

Ibrahim Mbaye placé sur le marché cet été ?

L’international sénégalais n’a plus joué en club depuis le 21 mars dernier, contre l’OGC Nice. D’après les renseignements obtenus par PSG Inside Actus, Luis Enrique n’est pas convaincu par Ibrahim Mbaye, contrairement à Senny Mayulu, bien intégré dans la rotation instaurée dans le secteur offensif. Selon Fabrizio Romano, si la situation ne change pas, Mbaye pourrait être vendu lors du prochain mercato estival. Pour le laisser partir, le Paris SG pourrait réclamer entre 20 et 30 millions d’euros.

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