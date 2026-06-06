Mercato Stade Rennais : Accord scellé pour Kumbedi ?

Le Stade Rennais dégote un latéral droit français en Allemagne. Les signaux sont au vert pour l’arrivée de Saël Kumbedi en Bretagne cet été.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Saël Kumbedi

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Le Stade Rennais s’active. Le mercato estival n’a pas officiellement commencé, mais les recruteurs bretons s’impatientent déjà. Leur nouvelle cible ? Saël Kumbedi. Cet ancien défenseur lyonnais brille en Allemagne, sous les couleurs de Wolfsburg. Il plaît aux dirigeants Rouge et Noir.

Le SRFC veut le ramener en France. En plus de suivre l’attaquant algérien Mohammed Amoura, Rennes surveille attentivement la situation de son coéquipier. D’après l’insider @jonathan35001 sur X, le club breton espère profiter de la relégation de Wolfsburg en deuxième division pour arracher le latéral droit français. Une opportunité en or se présente.

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Arrivé en Allemagne en janvier dernier depuis Lyon pour 6 millions d’euros, le joueur formé au Havre a explosé. Sa saison est une réussite totale. Kumbedi a joué 27 matchs et offert 5 passes décisives. Ses performances solides sur le terrain expliquent pourquoi sa valeur a doublé, atteignant désormais 12 millions d’euros selon Transfermarkt.

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Rennes parviendra-t-il à boucler ce dossier prioritaire ? L’été sera chaud en Bretagne. Le technicien rennais Franck Haise aurait donné son feu vert pour l’arrivée de ce roc français. Il maîtrise déjà la Ligue 1 et pourra aider le club en championnat comme en Coupe d’Europe. Saël Kumbedi serait aussi d’accord pour venir au Roazhon Park.