Alexey Batrakov dit tout sur son transfert annoncé au PSG !

Longtemps associé à un transfert au PSG cet été, Aleksey Batrakov est au cœur de diverses rumeurs depuis plusieurs semaines. À quelques jours de l’ouverture du mercato, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou a fait une importante sortie sur son avenir.

Mercato : Aleksey Batrakov démonte la rumeur PSG

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Quelques heures après les révélations du journal Le Parisien, rapportant que le PSG ne comptait pas recruter Aleksey Batrakov cet été, le joueur de 20 ans est sorti du silence ce vendredi. Alors que son agent a annoncé que son transfert à Paris était bouclé à 95% et qu’il s’est affiché sur les réseaux sociaux avec le maillot rouge et bleu, le jeune international russe avoue que tout ceci que mise en scène pour attirer l’attention de Luis Campos.

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« La photo avec le maillot du PSG, c’est une blague. Ça attire trop l’attention sur moi », a expliqué Aleksey Batrakov au micro de la chaîne locale Sport24.ru. Pour autant, le compatriote de Matvey Safonov ne cache pas qu’il se sent plus proche du PSG dans le jeu par rapport à Arsenal qui pratique un football ennuyant.

« Le PSG est plus intéressant. Le style d’Arsenal ne me plaît pas : ils ont joué un football très défensif toute la saison. Le scénario du match était donc logique après le but rapide d’Havertz. Mais ce n’était certainement pas ennuyeux », a confié Aleksey Batrakov. Ouvert à un départ afin de rejoindre un club plus ambitieux, le prodige du Lokomotiv assure qu’il n’y a rien pour le moment avec le club de Nasser Al-Khelaïfi.

« Ces derniers temps, on parle beaucoup trop de moi et d’un possible transfert. J’essaie de l’ignorer. Surtout quand on me critique et qu’on écrit que je ne le mériterais pas. Si quelque chose se passe entre les clubs, les agents m’en informent. Mais pour l’instant, étant en sélection, j’ai demandé à ne rien dire », explique le natif d’Orekhovo-Zuevo, Moskau Oblast.

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Selon le spécialiste mercato Ekrem Konur, Alexey Batrakov serait bien une piste du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif du Lokomotiv Moscou a réalisé une belle saison avec 13 buts et 10 passes décisives en 28 rencontres de championnat. Son contrat dans la capitale russe expire en juin 2029. Son nom a aussi été lié à Galatasaray ces derniers jours. La perspective de le voir évoluer au PSG avec un autre Russe, Matvey Safonov, rendait le transfert envisageable.

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Cependant, le club de la capitale ne devrait pas le recruter. Luis Campos et Luis Enrique comptent accélérer sur d’autres pistes et privilégier d’autres options pour renforcer l’équipe.