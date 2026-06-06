Mercato: Grande nouvelle ! Le PSG tient une sacrée mine d’or 

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, tous les yeux sont rivés sur le PSG. La raison ? Luis Enrique possède dans son vestiaire de futurs de véritables pépites qui pourraient rapporter gros au club de la capitale.

Mercato : Le PSG possède l’un des vestiaires les plus riches d’Europe

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L’Observatoire du football CIES de Neuchâtel a dévoilé le top 100 des joueurs ayant la plus grosse valeur sur le marché des transferts et le PSG figure en très bonne place. La récente victoire en finale de Ligue des Champions a certainement contribué à cette augmentation. Le Paris Saint-Germain est sur le toit de l’Europe avec deux victoires consécutives en Ligue des Champions.

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Le club de Nasser Al-Khelaïfi possède un effectif XXL avec des calibres à chaque poste, et cela se ressent dans les valeurs marchandes des joueurs de Luis Enrique. En effet, l’Observatoire du football CIES de Neuchâtel a dévoilé le top 100 des joueurs ayant la plus haute valeur de transfert et le PSG est bien présent. Plus grosse valeur marchande du PSG, Désiré Doué est en sixième position (133,2 millions d’euros).

Parmi les joueurs du Paris Saint-Germain, on retrouve également Joao Neves (117,1 millions d’euros), Khvicha Kvaratskhelia (100,9 millions d’euros), Warren Zaïre Emery (100,4 millions d’euros), Pacho (80,9 millions d’euros), Bradley Barcola (76,8 millions d’euros), Vitinha (75 millions d’euros) et Nuno Mendes (70,9 millions d’euros).

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De quoi renflouer les caisses si le club de la capitale décidait de se séparer de quelques éléments cet été.