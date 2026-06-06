PSG : Luis Enrique désigne son gardien titulaire pour 2027 !

L’ordre des gardiens de but pourrait être bouleversé à partir de la saison prochaine au PSG. Si Luis Campos devait recruter un nouveau portier cet été, Luis Enrique aurait déjà fait son choix sur le rôle de titulaire dans les cages parisiennes.

Mercato PSG : Matvey Safonov restera N°1 la saison prochaine

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D’après les informations diffusées ce vendredi par le quotidien Le Parisien, Matvey Safonov a définitivement convaincu Luis Enrique, qui lui fait désormais une confiance totale) et son staff. L’entraîneur espagnol est satisfait des performances de l’international russe de 27 ans et compte bien continuer avec lui comme son N°1 dans les perches la saison prochaine.

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Selon le média francilien, Safonov, qui est parti pour maintenir sa posture de gardien, ne pouvait pas être autant sûr, puisque des sources évoquent l’éventuelle arrivée de Diogo Costa, le capitaine du FC Porto, pour le concurrencer. Ce qui pose évidemment la question de ce qui attend les autres. L’avenir de Lucas Chevalier reste incertain, lui qui a passé la seconde partie de saison sur le banc.

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Sa non-sélection en Équipe de France pour la Coupe du Monde 2026 fait débat en interne, d’autant que l’international français de 24 ans avait été recruté avec l’ambition d’en faire un titulaire en Bleu. Quant à Renato Marin, le jeune gardien italo-brésilien de 19 ans, il reste en position de troisième gardien, une hiérarchie qui pourrait être bousculée dans les prochaines semaines, un prêt n’est pas exclu pour lui permettre d’engranger du temps de jeu.

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Le journal régional assure que l’ancien portier de l’AS Rome, qui a disputé 3 matches avec les siens lors de la saison écoulée, voudrait s’offrir du temps de jeu et le PSG ne va pas hésiter à l’envoyer en prêt.

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Cependant, le SC Braga voudrait bien tenter sa chance. Lucas Chevalier, qui s’est vu reléguer en deuxième position dans la hiérarchie, n’écarte pas non plus la possibilité d’aller voir ailleurs.