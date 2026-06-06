OL : Indemnités de la FIFA, l’Olympique Lyonnais soulagé

L’OL va toucher un joli chèque de la FIFA, à l’instar des clubs ayant des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026.

L’OL dédommagé par la FIFA pour ses joueurs présents au Mondial

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L’OL a quatre joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ce sont Moussa Niakhaté (Sénégal), Pavel Šulc (Tchéquie), Ernest Nuamah (Ghana) et Nicolas Tagliafico (Argentine).

Selon la FIFA, elle va redistribuer une part des retombées du Mondial aux clubs qui ont laissé leurs joueurs à la disposition de leur sélection nationale respective, pour la compétition prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 en Amérique.

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L’instance mondiale du football a prévu 4 320 euros « par jour et par joueur » pendant le tournoi. En fonction des étapes que vont franchir chacune des sélections, leurs joueurs rapporteront un peu plus. Compte tenu du fait qu’il y a désormais 48 pays à la coupe du monde, il y aura les 16es de finale, après la phase de poule. Puis les 8es, les quarts, les demi-finales et la finale.

Si les internationaux de l’Olympique Lyonnais vont loin dans la compétition, ce qui est fort probable avec l’Argentine de Tagliafico, le club rhodanien toucherait plus de revenus. Surtout que la présence de chaque joueur sur la feuille de match et son temps de jeu sont également pris en compte, comme bonus.

Caleta-Car et Matt Turner concernés

Appartenant à l’OL, mais prêtés avec option d’achat, respectivement à la Real Sociedad (Liga) et à New England Revolution (MLS), Duje Caleta-Car (Croatie) et Matt Turner (États-Unis) sont également concernés pour l’indemnité de dédommagement aux clubs. Etant donné que leur prêt reste valide officiellement jusqu’au 30 juin 2026, l’on se demande quel club touchera la prime de la FIFA.

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Evidemment, ces indemnités de la faîtière sont loin du jackpot attendu par Lyon, mais elle peuvent soulager les finances du club surendetté.