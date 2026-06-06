Mercato SRFC: Esteban Lepaul prend une décision fracassante

Esteban Lepaul ne quittera pas le SRFC de sitôt. Alors qu’il était annoncé sur le départ, l’attaquant de 26 ans s’apprête à parapher un nouveau bail avec le Stade Rennais.

Mercato : Le SRFC blinde Esteban Lepaul

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Comme prévu, Esteban Lepaul va poursuivre son aventure en Bretagne la saison prochaine. Le SRFC, qui n’envisageait absolument pas de s’en séparer maintenant, va prolonger d’une saison le contrat du meilleur buteur de Ligue 1. Le Stade Rennais, bien décidé à conserver cet été Esteban Lepaul, et que le président exécutif Arnaud Pouille avait même déclaré intransférable lors du prochain mercato, devait envoyer un signal en ce sens au natif d’Auxerre.

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Les discussions pour une prolongation de contrat, assortie évidemment d’une revalorisation salariale désormais à la hauteur de son statut dans l’équipe, sont allées assez vite. Cette prolongation envoie un signal fort : Rennes entend construire autour de Lepaul pour sa prochaine aventure européenne en Ligue Europa. Le club tient son homme fort, et compte bien en profiter.

Une juste récompense pour celui qui a réussi sa première saison chez les Rouge et Noir. Arrivé pour près de 15 millions d’euros en août dernier, l’ancien Angevin s’est rapidement adapté à son nouveau club et a porté l’équipe bretonne jusqu’à la qualification pour la Ligue Europa. Une compétition qu’il découvrira la saison prochaine avec les pensionnaires du Roazhon Park.

Selon les informations du journal L’Équipe parues il y a quelques semaines maintenant, l’attaquant du Stade Rennais ne faisait initialement pas partie des 10 joueurs les mieux payés du club breton, le 10e étant Alidu Seidu avec 160.000€ brut mensuels.

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Esteban Lepaul devrait donc intégrer le top 3 qui était formé de Brice Samba avec 400.000€ brut mensuels, Breel Embolo avec 350.000€ brut mensuels et Valentin Rongier avec 275.000€ brut mensuels.