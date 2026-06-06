Mercato FC Nantes : Urgent ! Lepenant reste en Ligue 1 !

À l’instar d’Anthony Lopes, qui va s’engager avec Angers SCO, Johann Lepenant ne suivra pas le FC Nantes en Ligue 2. Le milieu de terrain français pourrait rester en Ligue 1, où il a la côte. Explications.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant entre le FC Lorient et Toulouse FC

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Johann Lepenant ne manque pas de prétendants. Le milieu défensif du FC Nantes, sous contrat jusqu’en juin 2029, serait pisté par le Toulouse FC et le FC Lorient, selon les informations du journal Ouest-France. Les Canaris veulent le conserver malgré la relégation en Ligue 2. Les données Data’Scout et les projections dans les deux clubs éclairent un dossier qui s’annonce chaud.

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L’international espoir français a 23 ans, 10 millions d’euros de valeur théorique, un contrat long et un club relégué. La combinaison parfaite pour un mercato agité. Le FC Nantes aimerait le garder pour l’opération remontée, mais retenir un joueur de ce niveau en Ligue 2 ne sera pas simple si des clubs de l’élite mettent les moyens.

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Sous contrat jusqu’en 2029, Lepenant représente un investissement important du club, qui ne compte pas le brader malgré les sollicitations. Sa valeur est aujourd’hui estimée autour de 7 millions d’euros, ce qui en fait un actif stratégique pour le FCN.

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Même si le club de Waldemar Kita n’est pas vendeur à court terme, l’intérêt croissant autour de Lepenant pourrait compliquer la situation. Le mercato est souvent marqué par des opportunités inattendues, et les prochaines semaines pourraient permettre d’en savoir plus sur les intentions réelles des clubs intéressés.

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Pour l’heure, Lepenant reste un élément clé du projet nantais, mais son nom est désormais clairement identifié comme l’un des dossiers à suivre de très près cet été. Reste maintenant à voir qui du FC Lorient et de Toulouse pourra se l’offrir. Affaire à suivre…