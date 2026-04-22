PSG-Nantes : Luis Enrique innove au milieu, la compo tombe

Luis Enrique a procédé à quelques changements tactiques pour le match de ce soir entre le PSG et le FC Nantes. Sa composition officielle est enfin tombée.

PSG-Nantes : Luis Enrique procède à un grand changement la compo tombe

Le Parc des Princes a déjà ouvert ses portes pour ce match en retard de la 26e journée de Ligue 1. L’ambiance est intense dans les tribunes. Dans quelques minutes, le coup d’envoi du choc PSG-Nantes sera donné. Les Parisiens sont sous pression. Ils devront s’imposer, car un seul point les sépare du RC Lens (2e).

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Luis Enrique le sait. Il a ainsi bouleversé ses plans pour ce choc PSG-Nantes. La première surprise se situe dans les cages parisiennes avec la nouvelle titularisation de Matveï Safonov. Le portier russe sera protégé par une défense à quatre. Marquinhos et Zabarnyi seront dans l’axe, tandis qu’Achraf Hakimi et Lucas Beraldo animeront les couloirs. Au détriment de Lucas Hernandez laissé sur le banc.

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João Neves est lui aussi de retour dans le onze de départ. Il sera accompagné de Warren Zaïre-Eery et Dro Fernandez dans l’entrejeu. Le Français évoluera en sentinelle ce mercredi soir. En attaque, Ousmane Dembélé sera dans l’axe, Kvaratskhelia à gauche et Désiré Doué droite.

La composition du PSG contre Nantes

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Zabarnyi, Marquinhos, Beraldo

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Milieux : Neves, Zaïre-Emery, Dro

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia