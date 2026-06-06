Mercato ASSE : Coup dur, Sainté perd le successeur de Tardieu

‎L’ASSE voit s’envoler l’une des pistes les plus prometteuses identifiées sur le mercato pour renforcer son milieu de terrain. Alors que Silas Andersen était régulièrement associé aux Verts ces derniers mois, le jeune Danois est désormais tout proche d’un engagement qui l’éloigne définitivement du Forez.

‎Mercato ASSE : Une piste sérieuse qui disparaît du radar

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‎Depuis plusieurs mois, les recruteurs stéphanois observaient attentivement l’évolution de Silas Andersen. À seulement 21 ans, le milieu défensif avait réussi à attirer l’attention grâce à ses performances sous les couleurs du BK Häcken, où sa capacité à récupérer les ballons et à lancer rapidement les offensives avait fait forte impression.

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‎Dans l’environnement de l’ASSE, son profil apparaissait comme particulièrement cohérent. Le Danois possédait cette combinaison recherchée entre impact physique, intelligence tactique et marge de progression. Pour de nombreux observateurs du club, il représentait même une solution crédible pour préparer l’avenir de l’entrejeu stéphanois dans la perspective de la succession de Florian Tardieu.

‎Le Sporting Portugal change la donne

‎Mais dans le football moderne, les bonnes idées ne suffisent pas toujours. Selon les informations relayées par Tribune Stéphanoise, le Sporting Portugal est parvenu à trouver un accord avec le BK Häcken pour recruter Andersen. ‎L’opération atteindrait 7,5 millions d’euros auxquels pourraient s’ajouter 2,5 millions d’euros de bonus, sans oublier un pourcentage négocié sur une future revente.

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Des montants qui placent immédiatement le dossier dans une catégorie financière difficilement accessible pour Saint-Étienne. Face à une telle concurrence, les dirigeants foréziens ne pouvaient rivaliser sans prendre un risque considérable.

🇩🇰 SILAS ANDERSEN NE VIENDRA PAS À L’ASSE



Évoqué parmi les pistes lors du mercato hivernal, le milieu défensif danois de 21 ans, auteur d’une saison remarquée avec le BK Häcken, devrait s’engager avec le Sporting CP.



Accord trouvé entre les deux clubs pour un transfert estimé à… pic.twitter.com/y1lAHaLQOL — TRIBUNE_STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) June 4, 2026

‎Un avertissement pour le mercato stéphanois

‎Cette issue dépasse largement le simple cas Andersen. Elle rappelle la nouvelle réalité du marché européen, où les jeunes joueurs à fort potentiel voient leur valeur grimper à une vitesse impressionnante après une saison réussie.‎ Pour l’ASSE, l’enseignement est clair. Le chantier du milieu de terrain demeure ouvert et les décideurs devront désormais explorer d’autres pistes.

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La stratégie de recrutement devra probablement privilégier des profils encore sous les radars plutôt que des talents déjà convoités par des clubs habitués aux compétitions européennes. Dans cette bataille économique, Saint-Étienne continue d’avancer avec ambition, mais aussi avec la nécessité de composer avec des moyens plus mesurés que certains de ses concurrents.