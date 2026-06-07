Mercato FC Nantes : Abline en route pour un club de LDC ?

‎Matthis Abline et le FC Nantes pourraient bientôt voir leurs chemins se séparer après une saison particulièrement difficile pour les Canaris. Alors que le club prépare sa reconstruction après la relégation, l’attaquant de 23 ans attire déjà l’attention d’une formation qualifiée pour la prochaine Ligue des champions.

‎‎‎Mercato FC Nantes : Galatasaray dégaine une offre pour Abline

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‎Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que Matthis Abline continue de faire parler de lui. Selon des informations relayées par la presse turque et reprises par But!, Galatasaray a franchi un premier cap en se positionnant concrètement sur le dossier de l’attaquant nantais.

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‎Champion de Turquie et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club stambouliote cherche à renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, le profil d’Abline séduit par sa mobilité, sa capacité à jouer en profondeur et son potentiel de progression.

‎Un départ du FCN qui semble prendre forme

‎Malgré une saison collective décevante, l’ancien joueur de Rennes conserve une cote importante sur le marché. Ses six buts et cinq passes décisives en Ligue 1 n’ont pas permis au FC Nantes d’éviter la relégation, mais ils suffisent à maintenir l’intérêt de plusieurs recruteurs européens.

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‎Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur représente surtout une opportunité financière majeure pour les dirigeants nantais. Recruté pour environ 10 millions d’euros en 2024, il pourrait générer une plus-value significative dans un contexte où le club doit rééquilibrer ses finances.

‎Une vente stratégique pour reconstruire

‎Au-delà du simple transfert, le dossier Abline symbolise le tournant que s’apprête à vivre le FC Nantes. La relégation oblige les Canaris à revoir leur modèle économique et à miser sur des ventes importantes afin de préparer un retour rapide dans l’élite.

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‎Dans cette perspective, un départ vers Galatasaray aurait tout d’une opération gagnante pour les deux parties. Le joueur découvrirait la Ligue des champions tandis que Nantes récupérerait des ressources précieuses pour bâtir un effectif capable de retrouver la Ligue 1 dans les meilleurs délais.