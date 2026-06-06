Mercato ASSE : La vraie raison du départ de Montanier

C’est déjà la fin de l’histoire entre Philippe Montanier et l’ASSE, avec le départ de l’ancien technicien de Toulouse. Derrière cette décision se cache bien plus qu’un simple échec dans la course à la montée.

‎ASSE : Une montée manquée qui a laissé des traces

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‎Arrivé en février pour redonner un nouvel élan à l’AS Saint-Étienne, Philippe Montanier n’aura finalement pas réussi à guider les Verts vers la Ligue 1. La déception née de l’élimination lors des barrages face à l’OGC Nice a pesé lourd dans sa réflexion au moment de décider de son avenir.

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‎À 61 ans, l’ancien entraîneur de Toulouse estimait qu’un nouveau cycle en Ligue 2 n’avait de sens qu’avec des garanties fortes. Or, au fil des semaines, celles-ci ne sont jamais véritablement apparues. La perspective de repartir pour une saison supplémentaire dans l’antichambre de l’élite ne l’a donc pas convaincu.

‎Un désaccord sur le fonctionnement sportif

‎La véritable explication de son départ semble toutefois dépasser le seul cadre des résultats. Selon les informations révélées par L’Équipe et confirmées par Le Progrès, Montanier a fait savoir à ses dirigeants que les conditions n’étaient pas réunies pour construire un projet durable.

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‎L’entraîneur aurait notamment nourri des interrogations sur l’organisation du secteur sportif. La répartition des responsabilités, particulièrement dans le domaine du recrutement, ne correspondait pas à sa vision du métier. Pour un technicien habitué à participer activement à la construction de son effectif, ce point était loin d’être anodin.

‎Une lecture stratégique pour l’avenir des Verts

‎Au sein du club stéphanois, certains choix sportifs ont également suscité des questionnements. L’effectif présentait une densité importante dans certains secteurs, notamment en défense centrale, tandis que d’autres zones du terrain semblaient moins fournies. ‎Cette situation a contribué à alimenter les doutes de Montanier sur sa capacité à mener le projet selon ses convictions.

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Sans assurance d’obtenir davantage d’influence sur les futures orientations sportives, il a préféré tourner la page avant même l’ouverture du prochain exercice. ‎L’ASSE doit désormais ouvrir un nouveau chapitre. D’après les informations de L’Équipe et du Progrès, la direction s’oriente vers la nomination d’un entraîneur étranger. Un choix qui témoigne de la volonté du club de repartir sur une nouvelle dynamique après cette séparation aussi rapide qu’instructive.