‎PSG : la bonne nouvelle derrière la blessure de Vitinha

‎‎Vitinha cristallise l’attention au PSG, à quelques jours du choc des demi-finales de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Derrière la blessure du milieu portugais, un scénario bien moins alarmant semble se dessiner pour Luis Enrique et son staff.

‎PSG : Une alerte qui tombe au moment idéal pour Vitinha

‎La sortie prématurée de Vitinha face à l’OL a d’abord glacé le Parc. Voir le maître à jouer parisien regagner le banc avant la pause n’avait rien d’anodin, tant son influence sur le tempo du jeu est devenue essentielle cette saison. Pourtant, le communiqué du club a rapidement installé une forme de prudence mesurée. Le Portugais souffre « d’une inflammation du talon droit (…), et restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine ».

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‎À première vue, le PSG perd un cadre pour les rencontres contre Nantes et Angers. Mais en coulisses, cette indisponibilité pourrait presque être perçue comme une parenthèse bénéfique. Après une accumulation de matches à haute intensité, le Portugais affichait quelques signes de fatigue, moins dans la qualité technique que dans l’explosivité de ses courses.

‎Le regard stratégique avant le Bayern

‎L’analyse de Benoît Trémoulinas apporte une lecture particulièrement intéressante de la situation : « Si une inflammation du talon m’est arrivée ? Non. Après, je pense que c’est pour nous donner à manger, c’est plutôt de la com’. Finalement, s’il est prêt pour le Bayern, je me dis qu’il a deux matchs pour se reposer. Il a quand même beaucoup, beaucoup joué. Ça peut être un plus pour le Paris Saint-Germain et pour lui », a-t-il confié sur L’EQUIPE de Greg.

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‎Au fond, c’est peut-être là que réside la véritable bonne nouvelle. Le Paris Saint-Germain n’a pas besoin de Vitinha à 70 % contre des adversaires de Ligue 1 abordables ; il a besoin d’un Vitinha maître du rythme, capable de casser le pressing bavarois. Deux matches de repos, dans une fin de saison marathon, valent parfois bien plus qu’une titularisation forcée.

‎Une absence qui peut renforcer Paris

‎Trémoulinas a d’ailleurs insisté avec lucidité : « Le problème c’est qu’on ne sait pas, personne ne sait. On ne sait pas la gravité de la blessure, on ne sait pas quel est le délai de cicatrisation, on ne sait absolument pas. Inflammation, c’est un mot qui est assez large, notamment dans le football. Il a un petit truc, on dit une inflammation et on verra. Effectivement, il peut y avoir une petite infiltration de corticoïdes. S’il est prêt pour le Bayern, je pense que deux matchs à la maison peuvent lui faire du bien ».

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‎Le vrai enjeu dépasse donc la blessure elle-même : il s’agit de la gestion d’un effectif qui vise l’Europe. Warren Zaïre-Emery peut assurer l’intérim, pendant que Paris prépare en silence son chef d’orchestre pour la grande partition. Et parfois, dans le football moderne, une absence bien calculée ressemble presque à une arme tactique.