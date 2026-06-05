Ça brule à l’OM : Le père de Greenwood tente un sale coup !

L’attaquant de l’OM, Mason Greenwood, est au cœur d’une bataille acharnée. L’AS Rome et l’Atlético Madrid sont à ses trousses. Son père aurait cependant entamé des discussions concrètes avec Fenerbahçe.

Mercato OM : Le clan Greenwood en négociations avec Fenerbahçe

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Mason Greenwood vit peut-être ses dernières semaines en tant que joueur de l’Olympique de Marseille. Les difficultés financières obligent la direction de l’OM à se séparer de lui dès cet été. Surtout que l’attaquant anglais conserve une belle sur le marché des transferts.

Ses 26 buts et 11 passes décisives en 45 rencontres ont attiré plusieurs courtisans européens. Et si l’AS Rome et l’Atlético Madrid luttent pour sa signature, une manœuvre secrète chamboule le dossier. Le père et agent de Mason Greenwood seraient en négociations avancées avec Fenerbahçe.

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Le Corriere Dello Sport le confirme, les échanges entre les deux parties auraient même abouti à un accord de principe portant sur un salaire annuel de 5 millions d’euros. Ce chiffre serait assorti de 2 millions d’euros de bonus. Une offre difficile à refuser.

L’AS Rome reste en pole position

Cette offensive stambouliote se heurte cependant aux aspirations du joueur lui-même. Mason Greenwood aurait déjà une préférence en cas de départ de l’OM. Le joueur de 24 ans privilégierait un transfert vers l’AS Rome, indique la source. La Louve se place donc en tête de ses priorités.

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Elle serait aussi prête à formuler une première offre ferme, 35 millions d’euros avec bons pour convaincre la direction de l’OM. Cette dernière reste pour le moment inflexible. Elle exige au moins 50 millions d’euros pour libérer son meilleur buteur. Les prétendants sont prévenus.