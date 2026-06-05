PSG : Après Vitinha, Joao Neves répond à Florentino Pérez !

Depuis la dernière sortie médiatique de Florentino Pérez, candidat à sa propre succession à la présidence du Real Madrid, les rumeurs s’intensifient sur les joueurs du PSG. Après Vitinha, Joao Neves a répondu à la possibilité de rejoindre le club espagnol cet été.

Florentino Pérez annonce une folie à 150M€, Joao Neves concerné ?

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La course à la présidence de la Casa Blanca bat son plein et les promesses se multiplient déjà. Sentant l’engouement suscité par son rival Enrique Riquelme, l’actuel patron des Merengues, Florentino Pérez, a décidé de frapper un grand coup pour rassurer les socios.

Lors d’un récent entretien, l’homme d’affaires de 79 ans a promis de formuler une offre fracassante de 150 millions d’euros dès le mardi prochain pour attirer une recrue galactique évoluant dans un club qui dispute la Ligue des Champions.

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« Je vais bientôt faire une offre à un club de Ligue des champions, mardi (2 juin), ce sera le plus gros transfert jamais réalisé par le Real Madrid pour un joueur, au moins 150 millions d’euros », a promis Florentino Pérez, avant d’ajouter : « ce n’est pas Olise, c’est un grand joueur, mais ce n’est pas lui ; ce n’est pas Doku, ce n’est pas Haaland, ce n’est pas Kane… Et ce n’est pas un joueur de Premier League. C’est un véritable Galactique. »

Le média AS avance deux pistes pour ce futur « Galactique » désiré, les maîtres à jouer du Paris Saint-Germain : Vitinha et Joao Neves. Selon la Cadena Cope, le numéro 87 du PSG reste la recrue de rêve de Florentino Pérez pour le Real Madrid. Évalué à 140 millions d’euros sur le marché, Joao Neves colle parfaitement au profil décrit par le président madrilène.

Le journaliste Alberto Pereiro avait aussi indiqué que le joueur de 21 ans était le milieu rêvé par Pérez et qu’il était prêt à faire de gros sacrifices pour le signer. Pour autant, ni l’international portugais ni le PSG n’ont aucunement envie de se séparer cet été.

La porte doublement fermée pour Joao Neves

Abdellah Boulma, journaliste bien renseigné sur les coulisses du Paris SG, a balayé d’un revers de la main l’idée d’un départ d’un joueur de Luis Enrique pour le Real Madrid cet été. Pour lui, Florentino Pérez est juste tombé dans la ferveur des campagnes électorales. « Les élections ont ce don merveilleux de transformer certains en machines à bêtises…. », a notamment lancé le spécialiste du club de la capitale française.

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De son côté, Djamel, Insider du PSG, a rapidement mis un terme aux supputations autour de Vitinha et Joao Neves sur les rêves du président du Real Madrid. « Ni Joao Neves, ni Vitinha ne bougeront du PSG cet été. Tranquillo les gars, laissez les médias parler », a lancé ce spécialiste des Rouge et Bleu.

Et pour rassurer définitivement les supporters parisiens, Joao Neves a lui-même lâché quelques indices sur son prochain. En effet, quelques heures après les propos du président madrilène, la fiancée du milieu de terrain du PSG a remis immédiatement en ligne la vidéo, où on la voit jouer du tambour avec le Collectif Ultras Paris.

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