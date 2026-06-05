PSG Mercato: 150M€, le vrai rêve de Florentino Pérez dévoilé

Florentino Pérez a promis faire une offre de 150M€ pour recruter une star de Ligue des Champions cet été. Et alors que les regards sont rivés sur Vitinha et Joao Neves, l’identité du joueur du PSG, dont rêve le président du Real Madrid a fuité.

Mercato : Florentino Pérez veut casser la tirelire pour une autre star du PSG

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Invité de l’émission Horizonte Cuatro ce jeudi soir, Florentino Pérez a dévoilé ce qui pourrait devenir le plus gros transfert de l’histoire du Real Madrid s’il est réélu à la tête du club espagnol : une offre record de 150 millions d’euros pour recruter une star de la Champions League.

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« Le Real Madrid vaut maintenant 10 milliards d’euros. Quand je suis arrivé, ils ne pouvaient même pas payer la moitié des salaires aux joueurs. Mais tous les meilleurs joueurs du monde veulent jouer au Real Madrid. Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champions.

L’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League », a déclaré le dirigeant de 79 ans, éliminant du coup plusieurs pistes évoquées ces dernières semaines comme Erling Haaland, Jérémy Doku ou encore Michael Olise.

Il n’en fallait pas plus pour que les médias espagnols se ruent sur les joueurs du PSG, notamment Vitinha et Joao Neves. Mais après les réponses claires des deux internationaux portugais, une autre star de Luis Enrique apparaît subitement sur les radars.

Khvicha Kvaratskhelia, le vrai rêve de Florentino Pérez ?

En effet, selon les informations du journaliste Sébastien Vidal, Florentino Perez voudrait casser sa tirelire pour arracher Khvicha Kvaratskhelia au PSG. « Le joueur dont rêve Florentino Perez au Real Madrid n’est absolument pas Joao Névés comme j’ai pu le lire partout. Le président du Real veut casser la tirelire pour Khvicha Kvaratskhelia », révèle le journaliste sur sa page Twitter.

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Auteur de prestations monstrueuses durant la Ligue des Champions remportée par son club, l’ailier du PSG aurait séduit le président madrilène, qui voudrait tout mettre en oeuvre pour l’avoir dans ses rangs dès cet été.

Élu meilleur joueur de la compétition, l’international géorgien est lié au PSG jusqu’en juin 2029, mais cela ne semble pas du tout faire peur à Florentino Pérez. Auteur de 19 buts et 10 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Kvaratskhelia a récemment affiché son bonheur de défendre les couleurs du PSG.

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Difficile donc de l’imaginer forcer un départ cet été, puisque Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique n’envisagent guère son départ cet été. Surtout pour 150 millions d’euros.