Mercato FC Nantes : Un coach confirme les négociations avec Kita  

Les dirigeants du FC Nantes sont en pleine négociation avec Olivier Pantaloni. Ce technicien confirme les discussions et prend son temps pour annoncer sa décision.

Mercato FC Nantes : Olivier Pantaloni se rapproche de Nantes

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Olivier Pantaloni va-t-il rebondir rapidement ? Libre depuis son départ du FC Lorient, l’entraîneur de 59 ans se retrouve au cœur des rumeurs de ce mercato. On l’annonçait un peu partout. On l’imaginait déjà sur le banc du FC Nantes, du RC Lens ou de l’ASSE. Le technicien corse a répondu cash dans les colonnes de Corse Matin.

Le FC Nantes a bel et bien bougé. C’est la seule certitude de ce dossier. Alors que les médias l’envoyaient aux quatre coins de la France, de Toulouse à Metz, Olivier Pantaloni assure qu’une unique piste s’est matérialisée. « Mon nom a été cité un peu partout, de Toulouse à Metz en passant par Nantes et désormais Lens. Beaucoup de choses ont circulé…Les seules discussions que j’ai pu avoir, c’était avec Nantes. », a-t-il dit.

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L’intérêt supposé du Racing Club de Lens et de l’AS Saint-Étienne relève pour l’instant de la fiction pure. Les recruteurs de ces deux clubs n’ont pas contacté le coach. Lens et l’ASSE cherchent un nouveau technicien, mais ce ne sera probablement pas lui. Ces derniers jours, la rumeur lensoise enflammait les réseaux sociaux.

L’idée de voir Pantaloni débarquer dans l’Artois pour collaborer avec Jean-Louis Leca et retrouver son ancien adjoint Yannick Cahuzac séduisait les supporters. La perspective de goûter à la Ligue des Champions complétait ce tableau. Mais la rumeur est éteinte.

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Olivier Pantaloni refuse de céder à l’urgence. Il sait que sa prochaine signature engagera la fin de sa carrière. Le technicien veut analyser sereinement les options qui s’offriront à lui avant de trancher. Le FC Nantes peut réussir le coup. Mais attention, il y a la concurrence. Plusieurs bancs de Ligue 1 vont encore bouger dans les prochaines semaines, et Pantaloni attend le projet parfait. Les Kita ont avancé leurs pions, mais la partie est loin d’être gagnée.