Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita acte deux gros départs

Si le FC Nantes descend en Ligue 2, le ménage commencera sans attendre. Deux joueurs sont déjà sur le départ.

Mercato FC Nantes : Kita prépare un grand ménage cet été

Le FC Nantes est en pleine crise et la tension monte en interne. Emmanuel Merceron, suiveur attentif des Canaris, vient de jeter un pavé dans la mare concernant le prochain mercato. Selon ses informations, la relégation acterait le départ immédiat de deux défenseurs, pourtant liés au club sur le long terme. Il s’agit de Deiver Machado et Uroš Radaković.

Machado est sous contrat jusqu’en 2028, Radaković jusqu’en 2027. La chute sportive briserait ces engagements. Arrivé du RC Lens avec un statut de cadre, Deiver Machado ne s’éternisera pas à la Beaujoire. Son passage pourrait être bref. Quant à Uroš Radaković, il n’a pas réellement convaincu le public de la Beaujoire. Son départ semblait inévitable, la descente ne fera qu’accélérer une séparation déjà attendue après une saison morose.

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Nantes n’avance plus. Avec 20 points au compteur et une dernière victoire qui s’efface dans les mémoires (22 février dernier), le club est à bout de souffle. Anticiper ces départs devient une nécessité vitale pour la direction. Il faut gérer l’urgence. D’autres cadres pourraient aussi plier leurs bagages.

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La liste des partants risque de s’allonger considérablement dans les semaines à venir. Les Kita ont déjà bouclé le premier deal de l’été. Moustapha Dabo, actuellement prêté au Paris 13 Atlético, devrait revenir au bercail. Ce jeune talent pourrait intégrer la rotation offensive du FC Nantes, surtout si les cadres de l’attaque quittent le navire à la fin de la saison.