Mercato OM : Le départ de De Zerbi sème des frustrations

Le départ brutal de Roberto De Zerbi a laissé des traces profondes à l’OM. Facundo Medina ne cache plus sa frustrations suite à ce changement d’entraîneur.

De Zerbi, son départ de l’OM a fait mal à Facundo Medina

L’incertitude plane au-dessus de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a chuté à une honteuse sixième place du Championnat. Les Phocéens sont plus certains de se qualifier pour la Ligue de Champions. Les hommes d’Habib Beye devront remporter les 4 derniers matchs pour espérer atteindre cet objectif capital pour le club et ses finances.

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En attendant, l’OM doit composer avec un environnement fragilisé. Le vestiaire semble même hanté par l’instabilité chronique de sa direction. Pablo Longoria a quitté le navire phocéen. Et Medhi Benatia va lui-aussi quitter son poste de directeur sportif au terme de l’exercice. Tout ceci a débuté avec le départ inattendu de Roberto De Zerbi.

Après l’humiliation subie à Paris (5-0), le technicien italien et la direction de l’OM au mis un terme à leur collaboration d’un commun accord. L’annonce de son départ a cependant créé un véritable séisme interne. Facundo Medina s’est fait le porte-parole de ce malaise.

Mais il refuse de baisser les bras

Le défenseur argentin a avoué son amertume face au départ de De Zerbi. Voir l’un des piliers du nouveau projet de l’OM s’en aller en si peu de temps a été une épreuve difficile à digérer. « Le départ de De Zerbi a fait mal, a dérangé », a-t-il reconnu sur RMC Sport.

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Malgré ces « coups qui font mal », Facundo Medina refuse de baisser les armes. Sa détermination reste intacte. Il entend assumer ses responsabilités sur le terrain. L’ancien Lensois invite ses coéquipier à vite se ressaisir dans ce sprint final afin d’aller chercher une place qualificative en C1.