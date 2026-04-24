FLASH Mercato : Un joueur fantastique prêt à signer au PSG !

Cet été, Luis Campos devrait poursuivre sur sa lancée en misant sur de jeunes talents pour le futur. Dans cette optique, le conseiller sportif du PSG serait intéressé par le profil d’un prodige russe.

Mercato : Le PSG a supervisé un crack du Lokomotiv

Annoncé dans le viseur du PSG, Aleksey Batrakov aurait récemment été supervisé par des émissaires de Luis Campos en vue d’un transfert lors du prochain mercato estival. Lors d’une interview accordée à Sport Express, l’agent du joueur de 20 ans, Vadim Shpinev, a confirmé que plusieurs clubs européens ont récemment supervisé son poulain lors de la rencontre entre le Lokomotiv Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg ce mercredi.

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« Des recruteurs du PSG étaient présents aux matchs du Lokomotiv, notamment lors de la rencontre face au Zenit », a confirmé l’agent du joueur. Du côté du président du Lokomotiv Moscou, Ilya Gerkus, Aleksey Batrakov est assurément un futur crack : « Aleksey Batrakov, c’est assurément une superstar ! Un joueur fantastique ! On n’avait pas eu de tels joueurs depuis longtemps. Peut-être seulement Khvicha Kvaratskhelia. »

Selon la presse locale, le jeune international russe est totalement Luis Enrique compatible. Il aime avoir le ballon et le conserver, il est capable de trouver de très bonnes passes, ne rechigne pas à la tâche défensive et possède une qualité de frappe très intéressante en dehors de la surface de réparation.

Un profil proche de celui de Vitinha, mais plus haut sur le terrain et capable de jouer sur le côté pour repiquer sur son pied droit. Toutefois, le directeur sportif du Lokomotiv Moscou a assuré qu’il n’a toujours pas reçu d’offre de la part des dirigeants du PSG. Mais le club moscovite est ouvert au départ de son jeune milieu de terrain.

« Si une offre intéressante se présente, il sera ravi »

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Aleksey Batrakov est estimé à 25 millions d’euros sur Transfermarkt. Selon son agent, le natif d’Orekhovo-Zuevo est prêt pour le grand saut vers l’Europe.

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« C’est très simple. Si une offre intéressante se présente d’un grand club d’un championnat de haut niveau, participant aux compétitions européennes, et que tout le monde est satisfait, il serait évidemment ravi de tester ses compétences au niveau supérieur. Il est conscient d’avoir déjà fait ses preuves en Russie. La prochaine étape devrait donc se dérouler en Europe », a confié Batrakov auprès de Sport Day by Day.

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Reste désormais à savoir si le Paris Saint-Germain va effectivement passer à l’action pour recruter le jeune milieu offensif russe.