Urgent ! Le PSG boucle une signature grandiose jusqu’en 2030

Le PSG s’apprête à vivre un été des plus agités. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos préparent notamment un mercato de folie. D’après la presse espagnole, un acteur majeur du club de la capitale devrait parapher un nouveau bail très prochainement.

Mercato : Luis Enrique va prolonger avec le PSG

Tout semble déjà bouclé au PSG. Nommé en juillet 2023 en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique devrait bien poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. D’après les informations relayées ces dernières heures par le journal Sport, la direction du PSG avance en coulisses pour sécuriser l’avenir du technicien espagnol.

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Après avoir déjà prolongé son contrat jusqu’en 2027, l’ancien coach du Barça devrait le faire jusqu’en juin 2030. Un accord devrait être trouvé très prochainement et il ne resterait plus qu’à trouver une date pour officialiser la grande nouvelle.

Dans le détail, la prolongation de Luis Enrique serait déjà actée et devrait être officialisée en fin de saison, le technicien espagnol souhaitant rester concentré sur les objectifs sportifs. Mais il ne sera pas seul. Outre Luis Enrique, le PSG travaillerait également sur les dossiers Joao Neves et Ousmane Dembélé avec des négociations qui progressent bien pour les trois.

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« Le Paris Saint-Germain travaille en coulisses pour assurer la présence de trois joueurs clés au sein de l’équipe première. Les prolongations de contrat de Luis Enrique, Joao Neves et Ousmane Dembélé sont les priorités absolues de la direction sportive, et les négociations progressent bien pour les trois.

La prolongation du contrat de l’entraîneur asturien sera officialisée à la fin de la saison, une fois l’équipe éliminée de la course aux titres de Ligue des Champions et de Ligue 1. Luis Enrique souhaite éviter toute distraction. Les négociations avec Joao Neves sont également finalisées, en attendant une annonce officielle.

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L’avenir de Dembélé ne suscite aucune inquiétude non plus, les négociations s’étant arrangées ces dernières semaines et des progrès ayant été réalisés en vue d’une prolongation de contrat », explique la publication catalane. Ensuite, Luis Campos devrait lancer son « vrai » mercato, avec de nombreuses recrues attendues dans tous les compartiments de jeu.