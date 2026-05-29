Ça chauffe à l’OM : Une lourde sanction avant le mercato !

L’OM a récemment obtenu le report de son passage devant la DNCG. Mais le club présidé par Stéphane Richard n’échappera pas à une sanction de l’instance.

Mercato : L’OM dans le collimateur de la DNCG

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L’Olympique de Marseille reste sous pression financière. Le club phocéen a récemment obtenu un report d’audience auprès de la DNCG. Cela offre un sursis à la nouvelle direction conduite par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour assainir les comptes. Car le dernier rapport de l’instance est inquiétant.

L’OM enregistre un déficit record, atteignant les 150 millions d’euros. Les Phocéens devront donc générer des liquidités urgentes avant la fin du mois de jeu. Même si le marché des transferts sera ralenti par la Coupe du monde 2026.

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Frank McCourt a dressé la feuille route à son nouvelle direction. Elle doit réduire le déficit financier sans dépendre de ses fonds personnes. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi opteront ainsi pour un dégraissage. La vente de quelques joueurs à forte valeur marchande est privilégiée. Surtout qu’une lourde sanction plane sur l’OM.

Un encadrement de sa masse salariale

L’Équipe le confirme, le gendarme financier du football français devrait infliger un encadrement de la masse salariale du club phocéen. Cette mesure devrait limiter le mercato marseillais. Chaque nouvelle arrivée devrait être compensée par le départ d’un joueur percevant un salaire équivalent ou supérieur.

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Quoi qu’il en soit, cette situation économique oblige l’Olympique de Marseille à une gestion comptable rigoureuse. La direction phocéenne espère éviter une telle sanction, même si elle a la possibilité de faire appel. Les semaines à venir seront très tendues à la Canebière.