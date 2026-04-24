Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un phénomène  

La direction de l’OM veut relancer un ancien dossier en Angleterre pour le prochain mercato estival. Le club phocéen fonce sur un international camerounais.

Mercato OM : Benatia lorgne Jackson Tchatchoua

Marseille n’a pas oublié Jackson Tchatchoua. Malgré les remous qui agitent le club ces dernières semaines, la cellule de recrutement de l’OM s’active déjà pour renforcer l’effectif. Dans le viseur des dirigeants figure un nom bien connu : le défenseur international camerounais de Wolverhampton.

Le site Transferfeed confirme que l’Olympique de Marseille maintient un intérêt pour le latéral des Wolves, Jackson Tchatchoua. Le club anglais, condamné à la descente en Championship, doit alléger sa masse salariale. Cette relégation offre à l’OM une occasion de s’offrir un joueur qu’il courtisait déjà l’an passé, à l’époque où il évoluait encore au Hellas Vérone.

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Le CV de Tchatchoua impressionne. À 25 ans, le joueur formé à Anderlecht sort d’une saison pleine en Premier League avec 30 matchs au compteur. Sa solidité et son expérience internationale (15 sélections avec les Lions Indomptables) attirent les convoitises. Mais le recruter ne sera pas une mince affaire à cause de la rude concurrence.

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En France, le Stade Rennais surveille la situation du Camerounais. En Angleterre, Brentford, Fulham et Crystal Palace flairent le coup. En Espagne, le Betis Séville et Villarreal apprécient le profil. Estimé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, le Lion Indomptable pourrait débarquer à Marseille si les dirigeants phocéens passent à l’attaque avec une offre alléchante.