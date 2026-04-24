‎Mercato OM : Ça chauffe pour Greenwood, l’incroyable annonce

‎‎L’été n’a pas encore commencé que l’OM se retrouve déjà au centre d’un séisme mercato autour de Mason Greenwood. Une rumeur insistante évoque une offensive inattendue du Paris FC, prêt à bousculer la hiérarchie de Ligue 1 pour attirer l’attaquant anglais.

Mercato OM : Greenwood au coeur d’un emballement inattendu‎

‎À Marseille, Mason Greenwood est devenu bien plus qu’un simple attaquant : un point d’équilibre offensif, une référence technique dans un collectif souvent irrégulier. Pourtant, son nom circule désormais avec insistance dans les bureaux parisiens… mais pas ceux du PSG.

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‎Le Paris FC aurait en effet l’ambition de frapper un coup retentissant en visant l’international anglais de l’Olympique de Marseille. Une hypothèse surprenante, presque décalée, mais révélatrice d’un club en quête de stature nationale.

Une offre surprise en approche pour Greenwood ?

‎Dans les coulisses, les contours financiers évoqués donnent le vertige : prime à la signature conséquente, salaire compétitif et volonté d’installer Greenwood comme figure de proue du projet parisien. Une montée en puissance économique qui tranche avec l’image traditionnelle du Paris FC.

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‎Mais à Marseille, la réalité contractuelle complique tout. L’OM, qui ne détient qu’une partie des droits économiques du joueur, sait qu’une vente ne serait pas totalement maîtrisée. Et surtout, perdre un tel profil à un concurrent de Ligue 1 serait vécu comme un message sportif difficile à digérer.

Une stratégie risquée pour Marseille et Paris‎

‎Si Greenwood attire, c’est parce qu’il décide des matchs par séquences, même sans être constant. C’est précisément ce profil qui en fait une cible rare… et chère. ‎Côté OM, la vraie question n’est pas seulement financière. Elle est structurelle : comment remplacer un joueur capable de faire basculer une rencontre en une accélération ? À ce stade, aucune solution crédible n’émerge sans affaiblir l’équipe.

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‎Si ce dossier prend de l’ampleur, c’est aussi parce qu’il raconte quelque chose du nouveau visage du football français : des clubs intermédiaires capables de perturber le marché. Le Paris FC, en se positionnant, teste sa crédibilité sportive autant que financière. Les montages évoqués autour du joueur pourraient dépasser les standards habituels de clubs hors top 5 français, signe d’un mercato de plus en plus agressif.

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‎Ce type de rumeur n’apparaît jamais par hasard. Dans les clubs, lorsqu’un joueur comme Greenwood est évoqué de manière insistante, c’est souvent que des intermédiaires testent le marché bien avant toute offre officielle. À Marseille, ce mécanisme est bien connu : les gros dossiers commencent rarement par des communiqués, mais par des signaux faibles.