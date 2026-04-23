Ça chauffe à l’OM : Le maire exige un changement urgent

À Marseille, la polémique autour du nouveau logo de l’OM persiste. Le maire Benoît Payan n’approuve pas ce blason et réclame un changement.

OM : Le nouveau logo sous le feu de critique persistant

Quinze jours après sa présentation, la polémique ne faiblit pas. L’Olympique de Marseille a officialisé son nouveau logo le 8 avril dernier. Cette nouvelle identité visuelle vise à moderniser l’image du club en respectant son héritage. Cet écusson se heurte cependant à une hostilité farouche.

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De nombreux supporters ne le valident pas. Et ce mécontentement dépasse désormais les tribunes du Vélodrome pour atteindre les sphères politiques. Benoît Payan, le maire de la ville et fervent supporter de l’OM, a exprimé son profond désaccord. « J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. C’est une erreur », lance-t-il à BFM Marseille.

L’Olympique de Marseille prêt à faire machine arrière ?

L’élu a qualifié ce nouveau logo de l’Olympique de Marseille d’une erreur esthétique. Rappelons que la marque Volkswagen a même ironisé sur la ressemblance frappante entre sa propre identité visuelle et celle choisie par l’OM.

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Benoît Payan est convaincu que ce design ne reflète en rien l’âme du club. Il appelle la direction de l’OM à faire machine arrière. « Il faut réparer cette erreur ». Reste à savoir si les dirigeants phocéens céderont face à ce coup de pression politique. Cela semble peu probable.