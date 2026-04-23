Clash à l’OM : Pavard et Hojberg pris pour cible !

À l’approche du choc OM-Nice de dimanche, Facundo Medina a pointé l’attitude de certains de ses coéquipiers. Benjamin Pavard et Pierre-Emile Hojbjerg seraient visés.

OM : Facundo Medina viserait Pavard et Hojberg

La défaite à Lorient (2-0) a plongé l’Olympique de Marseille dans une crise profonde. Après la sortie musclée de Medhi Benatia, Facundo Medina a brisé le silence sur les ondes de RMC Sport. Le défenseur argentin a reconnu que le discours punitif de sa direction était mérité après une telle prestation de « merdre ».

Facundo Medina a également remis en cause le comportement de certains cadres du vestiaire. Sans citer de noms, il a fustigé ceux qui, malgré un palmarès prestigieux, ne répondraient plus présent sur le terrain. « Certains jouent en sélection, sont champions du monde (…) chacun sait ce qu’il donne sur le terrain ». De tels propos continuent de faire réagir.

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Et les analyses de Florent Germain apportent un éclairage plus précis. Le journaliste estime que ces reproches viseraient principalement Pierre-Emile Hojbjerg, dont l’implication est remise en question. Benjamin Pavard est décevant dans son rôle de leader. Même Leonardo Balerdi et Pierre-Emerick Aubameyang ne sont pas épargnés.

Des leaders qui déçoivent sur le terrain

« Des champions du monde, il n’y en a pas 15 000 dans l’équipe. Il y a des leaders qui déçoivent. Il y a un Höjbjerg qui donne un peu le sentiment de tricher (…) , un Pavard qui n’est pas à son niveau », indique le confrère sur RMC Sport.

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Dans ce sprint final, l’OM affiche le visage d’une équipe fracturée mêlant accusations et manque d’implication. Quoi qu’il en soit, Facundo Medina appelle ses coéquipiers à se remobiliser pour aller chercher le podium. Le prochain match contre Nice sera capital.