OM-Nice : Le verdict tombe, les Niçois assommés !

L’OM et l’OGC Nice s’affronteront ce dimanche dans un duel épique en Championnat. Mais cette rencontre se déroulera sans les supporters niçoise. Le verdict est tombé.

OM : Les supporters de l’OGC Nice sont interdits pour ce duel

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. La défaite à Lorient a fait chuter l’OM à une honteuse sixième place, dernière Lyon, Lille et Rennes. Les hommes d’Habib Beye devront gagner leurs 4 derniers matchs pour espérer une qualification en Ligue des champions. Et cela passe par un succès ce dimanche soir face à l’OGC Nice (15e).

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Ce derby azuréen se déroulera dans un climat particulièrement tendu. Outre les résultats décevants des deux équipes en cette fin de saison, l’aspect sécuritaire occupe le devant de la scène. Un arrêté ministériel vient d’ailleurs de doucher les espoirs des supporters azuréens. Le déplacement au stade Vélodrome leur est formellement interdit.

Qu’ils voyagent seuls ou en groupe, les partisan de l’OGC Nice sont persona non grata dans la cité marseillaise. Cette mesure est justifiée par un « risque de troubles à l’ordre public », transformant ce derby en un premier coup dur pour les visiteurs.

Un dispositif sécuritaire renforcé à Marseille

Le dispositif policier promet d’être intense autour ce choc OM-Nice. La Préfecture des Bouches-du-Rhône laisse entendre que le périmètre d’exclusion sera strict et instauré dès dimanche matin. La présence de la force Sentinelle et l’interdiction d’objets pyrotechniques témoignent de la tension entourant cette rencontre.

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L’Olympique de Marseille jouera donc sa survie européenne dans une arène verrouillée, avec l’absence de la ferveur du camp adverse.