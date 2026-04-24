Alerte OM : Ça sent la fin, un ultimatum fixé à Habib Beye !

Habib Beye vit peut-être ses dernières heures sur le banc de l’Olympique de Marseille. Le résultat du choc contre l’OGC Nice au Vélodrome décidera de son sort.

OM : Habib Beye ne maitrise plus son vestiaire

L’atmosphère devient irrespirable à l’Olympique de Marseille. La déroute à Lorient (2-0) a compromis les chances de qualification en Ligue des Champions. Les Phocéens ne sont plus certains d’atteindre leur objectif de saison. En plus de ce manque de résultat, l’apathie du groupe fragilise aujourd’hui la position de Habib Beye.

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L’entraîneur de l’OM semble revivre le scénario de sa fin d’aventure avec le Stade Rennais. Un vestiaire fracturé et des méthodes de management contestées. Si son maintien sur le banc de l’OM était assuré il y a encore quelques semaines, la crise actuelle sème le doute chez les dirigeants. Faut-il encore conserver Habib Beye ?

Le match contre l’OGC Nice va décider de son sort

Plusieurs comptes proches de l’OM sont unanimes sur ce point : son sort sera revu en fonction du match de dimanche contre l’OGC Nice. Un échec contre des Aiglons scellerait le destin d’Habib Beye. Même s’il ne sera pas licencié sur-le-champ. L’heure n’est plus aux expérimentations à Marseille mais aux résultats immédiats.

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L’entraîneur franco-sénégalais le sait très bien. Une absence en C1 lui coutera très cher. Le derby OM-Nice est un quitte ou double ou une sorte d’ultimatum fixé par sa direction du club. Le scénario du limogeage est une réelle possibilité.