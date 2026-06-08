Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et l’OM !  

Le RC Lens, le Stade Rennais et l’OM sont en lutte pour un buteur malien. Ces trois prétendants prépareraient une offre pour le joueur.

Mercato : Le Stade Rennais, le RC Lens et l’OM lorgnent un crack malien

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L’OM va-t-il doubler le RC Lens et le Stade Rennais ? Ces trois clubs craquent pour un buteur en vue du mercato estival. Actuellement lié à l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko attire tous les regards. L’attaquant malien, dont le contrat expire dans un an, s’apprête à animer l’été après une saison réussie en Bourgogne.

Plusieurs écuries françaises se disputent déjà sa signature. Le RC Lens le suit de près. Le Stade Rennais insiste également. Mais un nouvel acteur pourrait bousculer ce duel : l’Olympique de Marseille. Si le club phocéen n’a pas encore bougé officiellement, son profil plaît énormément en interne. Marwan Belkacem, insider très écouté des supporters olympiens, milite activement pour sa venue sur la Canebière.

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Qu’est-ce qui rend ce joueur si attractif ? Sa polyvalence et ses solides performances. Sinayoko sait occuper tous les postes de l’attaque, combine une générosité rare dans l’effort et affiche une efficacité redoutable. Ces qualités séduisent les entraîneurs exigeants. Cette saison, le Malien a claqué 12 buts et servi 4 offrandes en 32 matchs de Ligue 1.

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Reste à démêler le vrai du faux. L’intérêt marseillais évoqué par Belkacem repose-t-il sur de réelles négociations ou s’agit-il d’une simple rumeur ? On verra dans les prochaines semaines si les dirigeants de Marseille vont passer à l’attaque. Le Stade Rennais, de son côté, est chaud pour boucler l’opération cet été.